Izvor: MINA

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala - Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga u višemjesečnim zajedničkim aktivnostima sa službenicima Poreske uprave, koordiniranim od strane Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, podnijeli su krivičnu prijavu protiv privrednog društva „N.G.CG“ d.o.o. iz Podgorice i odgovornog lica u ovom pravnom licu A.Č. (42) državljanina Republike Srbije, zbog sumnje da su počinili krivično djelo utaja poreza i doprinosa.

U toku postupka do podnošenja krivične prijave utvrđeno je da su A.Č. i pravno lice počinili ovo krivično djelo na način što je A.Č. postupajući u ime i za račun pravnog lica “N.G.CG” d.o.o. Podgorica, u svojstvu osnivača i izvršnog direktora ovog pravnog lica, kontinuirano tokom 2023. i 2024. godine, po osnovu neiskazanih i neprijavljenih poreskih obaveza po osnovu poreza na dodatu vrijednost, poreza na dohodak fizičkih lica odnosno poreza po odbitku i poreza na dobit pravnih lica, utajili porez i za sebe pribavili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 1.015.512 eura, a na štetu budžeta Crne Gore.

Dakle, sumnja se da su pomenuto fizičko i pravno lice počinili krivično djelo koje im se stavlja na teret na način što su tokom 2023. i 2024. godine, po osnovu neiskazanog oporezivog prometa i na njega neobračunatog i neuplaćenog PDV suprotno Zakonu o porezu na dodatu vrijednost utajili porez u iznosu od 451.588 eura, po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica odnosno poreza po odbitku suprotno Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica utajili porez u iznosu od 311.574 eura, kao i po osnovu poreza na dobit pravnih lica suprotno

Zakonu o porezu na dobit pravnih lica utajili porez u iznosu od 252.350 eura, čime je A.Č. za sebe i osumnjičeno pravno lice ostvario protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 1.015.512 eura.

Službenici Uprave policije nastavljaju kontinuirane intenzivne aktivnosti na otkrivanju nezakonitosti u privrednom poslovanju procesuiranju odgovornih fizičkih i pravnih lica koja vrše krivična djela tokom obavljanja privrednih aktivnosti, a na štetu budžeta i građana države Crne Gore.