Budvanska policija podnijela krivičnu prijavu protiv državljanina Srbije zbog sumnje da je fizički napao vanbračnu suprugu i neovlaščeno objavio njen snimak, protjeran je iz Crne Gore sa mjerom zabrane ulaska

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Budvanska policija je, u saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Kotoru, podnijela krivičnu prijavu protiv D.R. (40) iz Srbije zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici i krivično djelo neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka, nakon čega mu je inspektor za strance donio rješenje o napuštanju Crne Gore i zabrani ulaska, saopštila je Uprava polciije (UP).

Kako se sumnja, D.R. je 5. septembra oko 15 časova, u jednom ugostiteljskom objektu u Budvi, prijetio napadom svojoj vanbračnoj supruzi, takođe državljanki Republike Srbije, a potom je 6. septembra u ranim jutarnjim časovima i fizički napao u stanu u kojem su boravili, istovremeno joj upućujući uvredljive i prijeteće riječi i nanoseći joj povrede koje su kasnije konstatovane ljekarskim izvještajem.

“Zatim je, kako se osnovano sumnja, 11. septembra, putem jedne aplikacije, trećem licu učinio dostupnim video snimak sa intimnim sadržajem na kojem se nalazila njegova vanbračna supruga”, navode iz policije.

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru koji je kvalifikovao krivična djela i koji je nakon saslušanja D.R. ustupio predmet Republici Srbiji na dalju nadležnost.