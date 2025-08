Policija odmah privela muškraca, koji je bio u društvu ženske osobe za kojom se traga

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Budvanska policija traga za ženskom osobom, stranom državljankom, za koju se sumnja da je jutros, dva sata iza ponoći otela taksi vozilo, koje je slupala i demolirala, saznaju "Vijesti" nezvanično u policiji.

Iz budvanskog taksi udruženja, "Vijestima" su dostavili snimak demoliranog automobila.

Kako su kazali njihov taksi vozač vozilom je silazio niz Pančevačku ulicu u naselju Podkošljun.

"Pored njega su išli muškrac i žena koji su počeli da mu dobacuju. Potom je muškarac nogom udario u auto. Taksi vozač je izašao iz auto i pitao što je to uradio. Ovaj mu je kazao da ide sporo. Tada ga je udario u glavu, gdje mu je povrijedio arkadu. Za to vrijeme ženska osoba je ušla u auto i udaljila se u nepoznatom pravcu. Mi iz udruženja smo ubrzo krenuli u potragu i imali šta da vidimo. Dva kilometra dalje u naselju Boljači do, našli smo automobil koji je udario u stubiće, gdje je oštećen na više mjesta. Međutim unutrašnjost automobila je potpuno demolirana, što se može vidjeti na snimku", naveli su iz udruženja, pišu Vijesti.

Policija je odmah privela muškraca za kojeg se ispostavilo da je ukrajinski državljanin.

Protiv njih je podnijeta prekršajna prijave zbog remećenja javnog reda i mira.