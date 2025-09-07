Dvadesetčetvorogodišnja T.S. ranjena je danas oko 14:15 sati u pucnjavi na magistralnom, putu Cetinje-Budva, u blizini mjesta Brajići.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ona je nakon ranjavanja transportovana u cetinjsku bolnicu gdje joj se ukazuje ljekarska pomoć.

Iz Uprave policije (UP) zvanično je saopšteno da se ranjena djevojka nalazila na motociklu sa S.B.

Spekuliše se da je pucano sa drugog motora, te da je djevojku pogodio metak.

"Danas je oko 14.15 časova došlo do upotrebe vatrenog oružja na magistralnom putu Budva - Cetinje, u mjestu Brajići, kojom priikom je T.S. (24), koja se nalazila na motociklu sa licem S.B., zadobila povrede i njoj se ukazuje ljekarska pomoć", piše u zvaničnom saopštenju UP.

Iz te institucije su dodali da u odnosu na ovaj događaj policajci regionalnih centara bezbjednosti “Jug” i “Centar”, odjeljenja bezbjednosti Budva i Cetinje, ali i drugih organizacionih jedinica Uprave policije koje su im stavljene na raspolaganje, preduzimaju hitne mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti, rasvjetljavanja događaja i identifikacije i procesuiranja izvršilaca.