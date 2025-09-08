Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija saopštili su da se utvrđuju okolnosti pod kojima je došlo do bjekstva pritvorenika iz bolnice.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

"Dana 8. septembra 2025. godine, u jutarnjim časovima, pritvoreno lice A.P. osumnjičeno za krivično djelo krađa (mjera pritvora određena od strane osnovnog suda), a koje se nalazilo na liječenju u Klinici za infektivne bolesti KCCG, pobjeglo je sa bolničkog liječenja ", saopštili su iz UIKS-a, prenosi Dan.

Dodali su da je tom prilikom na poslovima obezbjeđenja ovog lica bila su angažovana dva službenika obezbjeđenja Uprave za izvršenje krivičnih sankcija shodno pravilima rada poslova obezbjeđenja u UIKS-u.

"U toku su aktivnosti na lociranju ovog lica kako od strane službenika UIKS-a, tako i od strane službenika Uprave policije, a paralelno se utvrđuju i okolnosti pod kojima je došlo do bjekstva pritvorenika iz bolnice. Nakon utvrđivanja svih činjenica i okolnosti konkretnog događaja, javnost će biti blagovremeno obaviještena", navode u saopštenju, piše Dan.





