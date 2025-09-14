F.N. se sumnjiči da je krivično djelo izvršio na način što je u ranim jutarnjim časovima, u stanu u kojem živi sa vanbračnom partnerkom K.B

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici je dana 13. septembra 2025. godine odredilo zadržavanje osumnjičenom F.N. iz Podgorice, zbog osnova sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, saopšteno je iz ODT-a.

Kako prenosi Antena M, F.N. se sumnjiči da je krivično djelo izvršio na način što je u ranim jutarnjim časovima, u stanu u kojem živi sa vanbračnom partnerkom K.B, fizički napao oštećenu, nanoseći joj tjelesne povrede tako što ju je više puta udario rukama i produžnim kablom, kao i stiskao rukama za vrat, ističe se u saopštenju.