U nezgodi su učestvovala dva vozila od kojih je jedno od siline udara praktično prepolovljeno , dok je drugo završilo na krovu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila večeras oko 19.40 na bulevaru Podgorica- Danilovgrad, kod skretanja za Marezu, više osoba je povrijeđeno. Iz policija za sada nijesu imali više detalja o tačnom broju povrijeđenih i stepenu povreda, prenosi CdM.

Zbog uviđaja na licu mjesta saobraćaj je u prekidu.