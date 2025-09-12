Ona je, kako pojašnjavaju, saobraćajnu nezgodu imala tako što je udarila betonski stub koji se nalazi pored kolovoza.

Izvor: MONDO

Zbog sumnje da je sama oštetila svoje vozilo pa prijavila saobraćajnu nezgodu sa netačnim podacima, protiv M.T.K. (59), državljanke Poljske podnijeta je krivična prijava, saopšteno je iz Uprave policije.

“Dežurnu službu Odjeljenja bezbjednosti Bar je 10. septembra obavijestila M.T.K. (59), poljska državljanka da je na magistralnom putu Bar–Petrovac, u mjestu Ratac, učestvovala u saobraćajnoj nezgodi koju je sama izazvala upravljajući vozilom u vlasništvu jedne rent-a-car agencije iz Podgorice”, navode iz policije.

Ona je, kako pojašnjavaju, saobraćajnu nezgodu imala tako što je udarila betonski stub koji se nalazi pored kolovoza.

“Na osnovu preduzetih službenih radnji na licu mjesta, analizom tragova kao i oštećenja na vozilu, policijski službenici su posumnjali u vjerodostojnost prijave, te su došli do sumnje da je M.T.K. oštetila vozilo na drugoj lokaciji, a da je zatim izazivanje saobraćajne nazgode prijavila Odjeljenju bezbjednosti Budva nakon čega je prijavu podnijela i Odjeljenju bezbjednosti Bar”, ističu iz Uprave policije.

Ona je, dodaju, potom policijske službenike barske policije uputila na netačnu adresu navodne saobraćajne nezgode, gdje je daljim preduzetim mjerama i radnjama utvrđeno da se saobraćajna nezgoda, odnosno oštećenje vozila nije dogodilo na prijavljenoj lokaciji.

“O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, koji se nakon izvršenog uviđaja saobraćajne nezgode izjasnio da se u radnjama M.T.K. stiču bitni elementi bića krivičnog djela navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja, te da mu se osoba uz krivičnu prijavu sprovede na dalju nadležnost”, zaključili su.