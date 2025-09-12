Do nezgode je došlo u Maslinama na putu prema Zlatici, a sudarili su audi i teretno vozilo.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Na zaobilaznici u Podgorici sinoć je došlo do teškog udesa, u kojem je povrijeđena najmanje jedna osoba, saopšteno je "Vijestima" nezvanično iz Uprave policije.

Prema istim informacijama, do nezgode je došlo u Maslinama na putu prema Zlatici, a sudarili su audi i teretno vozilo.

Izvor tvrdi da je audijem upravljao K.Š. 1994. godiste i da je povrijeđen u udesu.

Sagovornik iz policije je rekao da još ne znaju stepen povreda.

Uviđaj je u toku i utvrđivanje kako je došlo do sudara.

Saobraćaj je bio blokiran u oba smjera