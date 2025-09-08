Policija od jutros traga za Aleksandrom Prelevićem, koji je pobjegao iz Kliničkog centra Crne Gore.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

On je, kako je CdM-u saopšteno iz policije, pobjegao službenicima Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, koji su ga u bolnici čuvali jer mu je prošle sedmice određen pritvor zbog imovinskih delikata, prenosi CdM.

“Dana 8. septembra 2025. godine, u jutarnjim časovima, pritvoreno lice A.P. osumnjičeno za krivično djelo krađa (mjera pritvora određena od strane Osnovnog suda), a koje se nalazilo na liječenju u Klinici za infektivne bolesti KCCG, pobjeglo je sa bolničkog liječenja. Tom prilikom na poslovima obezbjeđenja ovog lica bila su angažovana dva službenika obezbjeđenja Uprave za izvršenje krivičnih sankcija shodno pravilima rada poslova obezbjeđenja u UIKS-u”, navode iz UIKS-a.

Kako su dodali, utvrđuju se okolnosti pod kojima je došlo do bjekstva pritvorenika iz bolnice.