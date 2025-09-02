“Naredba je dostavljena na dalje odlučivanje Višem sudu u Podgorici, sudiji za istragu”, dodaju iz VDT-a.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Više državno tužilaštvo u Podgorici donijelo je naredbu o sprovođenju istrage sa predlogom za određivanje pritvora i predlogom za izdavanje potjernice, protiv državljanina Sjeverne Makedonije Andreja Tanaskovskog (18), zbog osnovane sumnje da je prije nepunih mejsec pokušao da ubije Budvanina Marka Ljubišu Kana.

Kako je precizirano iz VDT-a, sumnja se da je A.T. krivično djelo ubistvo u pokušaju izvršio 7. avgusta na bazenu hotela „Maestral“ u Budvi, tako što je u pravcu Kana ispalio više projektila, od kojih je on zadobio teške tjelesne povrede.

“Naredba je dostavljena na dalje odlučivanje Višem sudu u Podgorici, sudiji za istragu”, dodaju iz VDT-a.

Policija je 15. avgusta saopštila da je rasvijetlila pokušaj ubistva Budvanina Marka Ljubiše Kana (56) 7. avgusta u kompleksu Hotela Maestral u Budvi. Kao direktnog izvršioca označili su državljanina Sjeverne Makedonije Andreja Tanaskovskog (18).