Službenici Uprave policije su u saradnji i koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici nakon preduzetih sveobuhvatnih izviđajnih i policijsko-tužilačkih mjera i radnji obezbijedili dokaze i rasvijetlili krivično djelo ubistvo u pokušaju izvršeno 7. avgusta 2025. godine, u kompleksu Hotela Maestral u Budvi, na štetu lica M.LJ. (56), saopštilii su iz Uprave policije.



Preduzimajući brojne izviđajne, operativne, taktičke, tehničke, forenzičke i dokazne mjere i radnje u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom, policijski službenici su u kratkom roku identifikovali izvršioca ovog teškog krivičnog djela, a radi se o licu Andreja Tanaskovskog (18) državljaninu Sjeverne Makedonije, prenose mediji.

"A.T. je, upotrebom vatrenog oružja pomenutog dana, ispalio dva projektila u pravcu M.Lj, koji je tom prilikom zadobio tjelesne povrede u predjelu glave. Nakon izvršenja krivičnog djela, A.T. se dao u bjekstvo u nepoznatom pravcu.

Povrijeđenom M.Lj. je odmah ukazana ljekarska pomoć a on je nakon medicinskog zbrinjavanja otpušten na dalje kućno liječenje.

Osnovano se sumnja da je neposredni izvršilac krivičnog djela A.T. prilikom planiranja i pripremnih radnji, kao modus za infiltraciju u sprovođenju kriminalnih aktivnosti koristio boravak u svojstvu gosta hotela pod falsifikovanom ispravom - ličnom kartom na ime J.G, kao državljanin Republike Srbije", naveli su iz policije.



Službenici Regionalnog centra bezbjednosti "Jug" – Odjeljenja bezbjednosti Budva, su po nalogu nadležnog Višeg državnog tužilaštva, podnijeli krivičnu prijavu protiv A.T. zbog sumnje da je izvršio tri krivična djela: ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i falsifikovanje isprave.

Službencii Uprave policije su temeljnim planiranjem mjera obavještajnog i operativnog rada identifikovali državljanina Sjeverne Makedonije gdje su uputili direktni zahtjev policiji Sjeverne Makedonije, a koje su aktivnosti rezultirale identifikacijom izvršioca u roku od 24 časa od trenutka izvršenja krivičnog djela.



"Uprava policije koristi priliku da se zahvali policijskim službenicima i organima za sprovođenje zakona Sjeverne Makedonije, koji su u realnom vremenu, blagovremeno i u direktnoj komunikaciji, postupali po zahtjevima Uprave policije Crne Gore, i dostavljali potrebne informacije za vođenje ove krivično-pravne istrage.

Policijski službenici nastavljaju aktivnosti na identifikaciji i lociranju drugih povezanih lica za koja se sumnja da su pružala logističku podršku osumnjičenom licu i učestovala u planiranju izvršenja krivičnog djela na teritoriji Budve.

Policija preduzima intenzivne mjere i radnje na lociranju i lišenju slobode osumnjičenog A.T. za kojim je raspisana nacionalna potjernica, dok će o daljem toku istrage javnost biti blagovremeno i fazno obavještavana.

Istovremeno obavještavamo javnost da su sva krivična djela protiv života i tijela kao i najteža krivična djela izvršena u ovoj godini rasvijetljena, te da Uprava policije nastavlja u kontinuitetu nesmanjenim intenzitetom na lociranju i razbijanju kriminalnih mreža i borbi protiv teškog i organizovanog kriminala", zaključili su iz UP.