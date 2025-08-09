Policija traga za 19-godišnjim mladićem koji je prekjuče ranio Budvanina Marka Ljubišu Kana, na bazenu hotelskog kompleksa u Pržnu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Vijestima” je iz više izvora dostavljena fotografija tog tinejdžera iz teretane u hotelu.

Policija utvrđuje da li je boravio pod lažnim imenom, a navodno je u pitanju srpski državljanin.

Istražitelji, rečeno je “Vijestima” nezvanično, vjeruju da je osumnjičeni pratio Budvanina, pa da je procijenio da je napad na bazenu najbolja opcija.

Kritičnog dana on je bio na ležaljci 20-ak metara udaljen od Ljubiše, koji se pored odmarao s društvom.

Kada je dio njih otišao, devetnaestogodišnjak je sišao niz stepenice, prikrao mu se s leđa i zapucao, kako prenose "Vijesti".

Na video-snimku dostavljenom listu, izgleda kao da je napadač tada malo izgubio ravnotežu, zbog čega su hici “samo” okrznuli Kana.

Potom je pobjegao ivicom bazena, preskočio ogradu i uputio se gore ka izlazu iz kompleksa, kako prenose "Vijesti".

Policija utvrđuje da li je napadač imao pomagača koji je bio na hotelskoj plaži preko puta bazena.

Pored Ljubiše na ležaljci bio je Ognjen Kažanegra, a na dva metra udaljenosti još dva prijatelja. Povrijeđenom Ljubiši pritrčao je jedan od prijatelja D. B., a, navodno, pomoć je ukazao i ljekar koji je bio na odmoru. Na bazenu je potom zavladala panika jer među gostima je bilo i djece.

Ljubiša i Kažanegra se vode kao operativno interesantna lica i prije dvije sednice njihove porodučne kuće u Budvi i Pržnu policija je pretresla.

Kan je označavan kao bezbjednosno-interesantna osoba, čije je ime godinama prisutno u izvještajima o kriminalnim dešavanjima na crnogorskom primorju. On je to demantovao.

Smatra se bliskim škaljarskom kriminalnom klanu, a “Vijesti” su objavile više Skaj komunikacija u kojima kavačka grupa planira njegovo ubistvo.

Na Ljubišu je, prema poznatim podacima, pokušano najmanje tri atentata - septembra 2017. u Budvi, u januaru 2020. u Beogradu, pa u martu sljedeće godine opet u metropoli crnogorskog turizma.

“Bato ove godine ih čistimo sve... započinjemo sa Kanom, jedva čekam da ga ubijem, sanjao sam da mi pobeg’o, poludeo sam, brate poludeo sam, sanjam pobegao mi auuu ja reko’, a kao negde u BG-u ga rokam i pobeže...”

Prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), tu poruku na telefonskom programu Skaj poslao je Lazar Ilić, jedan od optuženih pripadnika kriminalne organizacije koja je planirala da ubije Budvanina Marka Ljubišu.

Tu telefonsku poruku, konstatuju specijalni tužioci, poslao je prvog dana 2021. godine, a istom sagovorniku zatim i fotografiju pištolja “glock”, koji su mu dvadesetak dana kasnije oduzeli policajci nakon pretresa stana u Budvi, kako prenose "Vijesti".

“Kune ti se brat, videćeš, izbušiću ga k’o drvo ono u Bgu, hahahaha...”, prosljeđuje Ilić u nastavku komunikacije

SDT je tu optužnicu podigao početkom marta 2025. godine, a u njoj se navodi da su kriminalnu grupu stvorili Kotoranin Radoje P. Zvicer i Nikola V. Vušović zvani Džoni, sa Vračara.

Kao članovi te organizacije navode se Mario M. Milošević iz Podgorice, Radovan L. Mujović iz Nikšića, Ivan Z. Biletić iz Berana, Aleksandar B. Ćetković, stalno nastanjen u Budvi, Davor S. Kordić sa prebvalištem u Budvi, Damir S. Mandić iz Podgorice i Branko R. Simić iz Užica...

Optužnicom je predstavljeno da su u drugoj polovini 2020. godine Zvicer i Vušović organizovali kriminalnu grupu koja je planirala da Kana ubije u januaru 2021.

Pojašnjava se da je Biletić imao zaduženje da obezbijedi da Savić i Ilić uđu iz Srbije na teritoriju Crne Gore van graničnih prelaza uz izbjegavanje granične kontrole i da ih smjesti na sigurne lokacije: “Kako bi ostvarili svoje zadatke na teritoriji Budve, koji su im određeni od organizatora kriminalne organizacije”.

Kordićev zadatak, piše u dokumentu SDT-a, bio je da prikuplja podatke o najpogodnijem mjestu za ubistvo Ljubiše Marka zvanog Kan i njemu bliskih osoba, zatim o objektima u kojima borave i da te lokacije fotografiše, te da o prikupljenim informacijama obavještava organizatora kriminalne organizacije, kako prenose "Vijesti".

U tom tužilačkom aktu navodi se da je Ćetkovićevo zaduženje bilo da na kriptovanoj “Sky Ecc” telefonskoj aplikaciji formira grupu sa drugim pripadnicima kriminalne organizacije, među kojima je bio i Strahinja Savić, kako bi u grupnoj komunikaciji svi bili obaviješteni kada Savić dođe u Crnu Goru.

Mandić je, prema istim navodima, nabavljao i u zatvor unosio kriptovane telefone sa “Skaj” aplikacijom za pripadnike kriminalne organizacije, dok je okrivljeni Simić imao zadatak da izvršava uputstva i naredbe organizatora kriminalne organizacije.

Kan je u februaru 2023. godine osuđen na dva mjeseca zatvora zbog pištolja.

Sudija za istragu Osnovnog suda u Kotoru tada je odredio Budvaninu Marku Ljubiši zvanom Kan mjeru zabrane napuštanja prostorija u kojima stanuje.

“Navedena mjera je trajanja od dva mjeseca, kada se po službenoj dužnosti provjerava da li i dalje postoje razlozi za produženje iste”, naveo je tada portparol kotorskog suda, sudija Veljko Bulatović.

Ljubiša je prethodno uhapšen u jednom lokalu kada je kod njega pronađen pištolj.

Ljubišini branioci tvrdili su da je imao dozvolu za držanje i nošenje oružja.