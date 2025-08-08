U akciju su uključene sve raspoložive jedinice, uključujući i specijalnu K9 jedinicu sa psom tragačem.

Đorđe Radomirović, osuđeni ubica, juče oko 15.45 časova je pobjegao iz zatvorskog centra u Sjevernoj Mitrovici, a odmah nakon prijave incidenta, policija je pokrenula opsežnu potragu.

U akciju su uključene sve raspoložive jedinice, uključujući i specijalnu K9 jedinicu sa psom tragačem, dok su statični kontrolni punktovi postavljeni širom sjevernog dela Kosova. Intenzivne fizičke provjere sprovode se u zoni oko zatvorske ustanove.

Đorđe Radomirović, državljanin Srbije, služio je kaznu od 14 godina i šest mjeseci zbog ubistva. On je, kako se navodi, počinio krivično djelo ubistvo u prekoračenju nužne odbrane, kao i krivično djelo posjedovanje opojne droge i vatrenog oružja.

U trenutku bjekstva, preostalo mu je još tri godine i sedam mjeseci do isteka zatvorske kazne. Prema podacima tzv. Kosovske korektivne službe, Đorđe Radomirović je bio klasifikovan kao napredni osuđenik i u vrijeme bjekstva radio je u radionici unutar ustanove. Takođe je bio na listi osuđenika koji su razmatrani za uslovni otpust.

Tužilaštvo je obaviješteno o slučaju, a u toku je i ispitivanje osoblja kazneno-popravnog centra u vezi sa okolnostima bjekstva. Zvanične informacije o identitetu odbjeglog lica i krivičnom djelu za koje je osuđen dostupne su u dokumentaciji koju je objavila tzv. Kosovska policija.

Policija apeluje na građane da ostanu mirni, da imaju razumijevanja za pojačano prisustvo policije i da sve informacije o mogućem kretanju ili boravištu odbeglog osuđenika odmah prijave na broj 192 ili najbližoj policijskoj stanici.

Potraga za Đorđem Radomirovićem se nastavlja.

