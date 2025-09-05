Zatvorenik iz Libije pokušao je dramatično bjekstvo iz njemačkog zatvora JVA Valdhajm, prelazeći ograde i krovove, ali je uhvaćen uz pomoć vatrogasaca. Zadobio je lakše povrede i prebačen je u drugi zatvor, dok razlozi hapšenja još nisu poznati.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Zatvorenik iz Libije pokušao je bjekstvo iz zatvora JVA Valdhajm u Njemačkoj, ali bezuspješno. Prema upravi zatvora, on je prešao unutrašnju sigurnosnu ogradu i popeo se na unutrašnja vrata kod ulaza.

Iako su stražari odmah reagovali, zatvorenik je nastavio kroz bodljikavu žicu do krova prelaza za vozila. Pokušaj bjekstva prekinut je kod spoljnog zida zatvora, kada su ga vatrogasci uhvatili koristeći platno za spasavanje, a policija ga je vratila u zatvor.

Tokom bjekstva zadobio je lakše povrede i podvrgnut je ljekarskom pregledu. Iz bezbjednosnih razloga premješten je u drugi zatvor u Saksoniji.

Za sada nije poznato zbog čega je uhapšen, koliku kaznu služi, niti kako je tačno uspio da napusti zatvorsku zgradu.

(MONDO/Index)