Nepoznata osoba, za koju se sumnja da je navijač Partizana, pucala je na grupu tinejdžera u Beogradu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U srijedu 20. avgusta oko 22 sata je u naselju Rušanj u Beogradu pucano na grupu tinejdžera, sumnja se da je navijač Partizana otvorio vatru, saznaje "Telegraf". Pucnjava se dogodila u Moravskoj ulici.

Grupa maloljetnika je na zidu iscrtavala grafite Crvene zvezde kada je na njih zapucano. Napadač je pobjegao u nepoznatom pravcu i za njim se intenzivno traga.

Niko na svu sreću nije zadobio povrede. Policija je odmah izašla na lice mjesta, obavila je uviđaj i razgovarala je sa svjedocima.

U toku je prikupljanje tragova i pregled bezbednosnih kamera iz ulice. Istraga je u toku.

(Telegraf/MONDO)