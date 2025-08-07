Napadač je u bjekstvu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Budvanin Marko Ljubiša Kan ranjen je u pucnjavi koja se danas dogodila u Budvi, potvrdili su za CdM nezvanično iz policije.

“Službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva postupaju po prijavi da je u kompleksu jednog hotela došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane nepoznatog lica, prilikom čega je zadobilo povrede lice M.Lj., a koje za sada, prema preliminarnim informacijama nijesu opasne po život, i dok je lice medicinski zbrinuto”, navodi policija.

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji će na licu mjesta izvršiti uviđaj.

Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“ u saradnji sa službenicima Sektora za borbu protiv kriminala i drugih organizacionih jedinica preduzimaju hitne mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti događaja, o čemu će javnost biti fazno informisana.