Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica lišili su slobode dva strana državljanina zbog napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti na Aerodromu Podgorica.

Naime, na Aerodromu Podgorica su, prilikom granične kontrole putnika, policijski službenici granične policije primijetili lice A.B. (29) koje u rukama drži alkoholno piće, nakon čega je isti upozoren da isto odloži, što je ovo lice uradilo. Ubrzo nakon toga,

prilikom obilaska gejta, policijski službenici granične policije su primijetili A.B. i još jedno lice – B.B. (21) u alkoholisanom stanju, koji su u rukama držali flaše alkoholnih pića, uz to uznemiravajući ostale putnike koji su se tu nalazili.

Njima je od strane supervizora navedenog leta saopšteno da zbog bezbjednosti ostalih putnika neće moći da putuju predviđenim letom, na šta su negodovali, glasnim tonom se suprotstavljajući toj odluci, uz pružanje aktivnog otpora policijskim službenicima

Stanice granične policije Aerodrom Podgorica.

Preduzimajući aktivnosti iz svoje nadležnosti službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su lišili slobode A.B. i B.B. koji se terete za krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti na štetu policijskih službenika Stanice granične policije

Aerodrom Podgorica.

Oni su uz krivičnu prijavu privedeni postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu na dalju nadležnost.