Vještak medicinske struke Miodrag Šoć danas je u Višem sudu u Podgorici kazao da se bivša predsjednica Vrhovnog suda opravdano nalazi na bolničkom liječenju u bolnici u Risnu.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Specijalno vijeće sudije Vesne Kovačević sjutra će odlučiti o predlogu specijalnog tužioca Vukasa Radonjića da se odredi pritvor Vesni Medenici, koja danas nije došla na zakazani pretres u Višem sudu jer se nalazi u risanskoj bolnici, prenose Vijesti.

On je pojasnio da Medenica ima oboljenje kičme u vidu diskus hernije u dva nivoa. Rekao je da će njeno liječenje fizikalnim tretmanima trajati petnaest dana i da ona za to vrijeme mora biti u bolnici, nakon čega će biti sposobna za suđenje.

Zbog toga što se nalazi u bolnici u Risnu Medenica nije došla na glavni pretres juče, nakon čega je predsjednica specijalnog vijeća, sudija Vesna Kovačević, odredila da vještak u bolnici pregleda okrivljenu i medicinsku dokumentaciju, pišu Vijesti.

Sudija Kovačević je ranije za septembar zakazala pet ročišta glavnog pretresa, kako bi nadoknadila termine koji su bili zakazani za jul.