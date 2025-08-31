“Policije, zdravstva, obrazovanja, socijalnih službi, okruženja, porodice, ali i aktivno uključivanje NVO sektora, građana tj. društva u cjelini. Samo ovakvim objedinjavanjem kapaciteta možemo ostvariti najviši stepen bezbjednosti i zaštite života građana”.

Najavljene izmjene Zakona o oružju i municiji u završnoj su fazi, pri kraju su i provjere kandidata koji su se prijavili na konkurs za policijske službenike, definisane su procedure i smjernice za postupanje u najizazovnijim kriznim situacijama. Sprovedena je i reorganizacija Uprave policije (UP) i ojačani kapaciteti centara i odjeljenja bezbjednosti, posebno na Cetinju. Uvedeno je stalno dežurstvo Specijalne jedinice policije (SJP) 24/7, a potpisana i odluka o postavljanju video-nadzora na teritoriji Prijestonice, dok bi krajem godine trebalo da počne procedura javnih nabavki u tom smislu, kako prenose "Vijesti".

To su, pored ostalog, “Vijestima” kazali iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), odgovarajući na pitanja u vezi s preporukama koje je tom resoru nedavno uputio Zaštitnik ljudskih prava i sloboda (Ombudsman), a u vezi s postupanjem tokom tragedije koja se na Cetinju dogodila prije tri godine, kada je Vuk Borilović počinio masovno ubistvo i u cetinjskom naselju Medovina ubio deset ljudi, šestoro ranio, nakon čega ga je ubila policija...

Zaštinik je nedavno donio mišljenje na osnovu pritužbe Vesne Pejović, majke Nataše Martinović i babe Marka i Mašana Martinovića, koji su ubijeni u toj tragediji, kako prenose "Vijesti".

Pejović je podnijela pritužbu na rad UP i osnovnih državnih tužilaštava Cetinje i Nikšić, a ključni zaključak Zaštitnika je da je UP Nataši, Marku i Mašanu povrijedila pravo na život.

Prijestonicu je 1. januara ove godine zadesila još jedna tragedija, kad je Aco Martinović usmrtio 13 osoba, a potom počinio samoubistvo. Ukupno su stradale 23 osobe, od toga četvoro djece....

Iz resora koji vodi Danilo Šaranović, u odgovoru “Vijestima”, naveli su da novi Zakon o oružju i municiji “direktno odgovara” na preporuke koje je dao Zaštitnik:

“Na način što će propisati: strože procedure za izdavanje dozvola, uključujući obaveznu psihološku i psihijatrijsku procjenu kandidata; kraći period važenja isprava o oružju (oružnih listova) na koji način će se doprinijeti učestalijim provjeravanjima ispunjenosti uslova za posjedovanje oružja svakog vlasnika oružja, jednostavnije procedure oduzimanja oružja od svakog lica koje prestane da ispunjava bilo koji od propisanih uslova za posjedovanje oružja.”

Zaštitnik je, pored ostalog, preporučio i zapošljavanje nedostajućeg kadra u UP.

MUP je početkom godine objavio javni poziv za sprovođenje posebnog postupka zapošljavanja 815 policijskih službenika.

Na poziv su pristigle 1.384 prijave, od kojih je, kako su kazali iz MUP-a, 708 uredno.

“Kandidati s te liste podliježu provjeri postojanja bezbjednosnih smetnji... i provjeri posebne psihičke i fizičke sposobnosti za vršenje policijskih poslova, koje se sprovode po hitnom postupku i koje su u toku”, rekli su iz tog resora.

Kako su dodali, 5. avgusta raspisani su i javni pozivi za članove komisije za provjeru znanja, sposobnosti i vještina kandidata:

“U toku je uvid u dostavljenu dokumentaciju koju su lica predala na navedene javne pozive, nakon čega će MUP sačiniti listu istaknutih stručnjaka za krivičnopravnu oblast i/ili oblast kriminalistike i/ili oblast bezbjednosti, odnosno listu sertifikovanih eksperata za rodnu ravnopravnost.”

Uz kadrovski deficit, i Zaštinik i izvještaj koji je sredinom juna o aktivnosti policije tokom tragičnih događaja na Cetinju usvojio skupštinski Odbor za bezbjednost i odbranu, navode i manjak raspoložive zaštitne interventne opreme, neadekvatno vatreno oružje koje se nalazi na zaduženju kod policijskih službenika, nedovoljna obučenost za rukovanje naoružanjem...

Jedna od preporuka Zaštinika u tom pravcu bila je i da MUP, odnosno UP, obezbijedi neophodna sredstva i opremu za rad policajaca.

Iz resora Danila Šaranovića u odgovoru na pitanje u vezi s tim, “Vijestima” su kazali da će za kandidate koji su se prijavili i koji prođu neophodne testove i provjere, “blagovremeno biti obezbijeđena neophodna oprema”. Nisu komentarisali i navode Zaštitnika na opremu već zaposlenih službenika policije.

Na pitanje o tome koji su konkretniji koraci i rezultati koje je taj resor preduzeo, a koji se tiču preveniranja događaja, poput dvije tragedije na Cetinju, kazali su da su MUP/UP sačinili analizu, nakon koje je “konstatovano da sistem bezbjednosti u ranijem periodu nije bio dovoljno adekvatno pripremljen niti obučen za djelovanje u ovakvim i sličnim visokorizičnim situacijama”.

“Kako su i sprovedene analize pokazale, u kriznim situacijama presudni su brzina i preciznost komunikacije. Zato su standardnim internim procedurama definisana jasna pravila koja obezbjeđuju: brzu koordinaciju lokalnog, centralnog i strateškog nivoa; precizna zaduženja patrola i specijalnih jedinica; te blagovremeno informisanje javnosti o rizicima, zabranjenim zonama i mjerama zaštite.”

Uz reorganizaciju UP, jačanje kapaciteta i uvođenje 24/7 dežurstva SJP, kako su kazali, “aktivno se radi na povezivanju SJP sa Avio-helikopterskom jedinicom MUP-a”.

“Kako bi se obezbijedilo brzo angažovanje i veći operativni domet SJP na cijeloj teritoriji Crne Gore, uz konstantno taktičko uvježbavanje i usavršavanje postupanja u kriznim situacijama. Pored toga, policijski službenici prolaze specijalističke mentalno-taktičke obuke koje podižu nivo operativne spremnosti.”

Iz resora unutrašnjih poslova dodaju i da je, uz mjere tog resora, neophodna i generalna prevencija, koja “zahtijeva jedinstvenu akciju cijelog društva”.

“Policije, zdravstva, obrazovanja, socijalnih službi, okruženja, porodice, ali i aktivno uključivanje NVO sektora, građana tj. društva u cjelini. Samo ovakvim objedinjavanjem kapaciteta možemo ostvariti najviši stepen bezbjednosti i zaštite života građana”, poručili su iz MUP-a.