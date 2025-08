Žalba je predata državnoj Komisiji za koncesije, koja ima rok od mjesec dana da odluči po toj žalbi

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Luksemburško-američka kompanija Corporación América Airports (CAAP), koja je drugoragirana na tenderu za dodjelu koncesije za crnogorske aerodrome, predala je danas žalbu na odluku Tenderske komisije, saznaju "Vijesti".

Žalba je predata državnoj Komisiji za koncesije, koja ima rok od mjesec dana da odluči po toj žalbi.

Za eventualno ostale prigovore čekaće se još tri dana, jer neki mogu biti predati poštom, rekao je izvor "Vijesti".

Južnokorejska kompanija "Incheon International Airport Corporation (IIAC) dobila je 96,18 bodova i prvorangirana je na tenderu za dodjelu koncesije za crnogorske aerodorme, dok je luksemburško-američka CAAP drugorangirana sa 65,15 bodova.

Ministarstvo saobraćaja 17. jula je objavilo rang-listu ponuđača u postupku davanja koncesije, a u skladu sa Koncesionim aktom za dodjelu koncesije za Aerodrome Crne Gore.

Ponuđači imaju pravo da u roku od 15 dana od dana objavljivanja rang-liste podnesu prigovor Komisiji za koncesije Crne Gore.

Predsjednik Tenderske komisije, ministar ekonomskog razvoja i potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku Nik Đeljošaj, rekao je 26. jula u parlamentu da su ponuđači potencijalnih koncesija za aerodrome Podgorica i Tivat najavili žalbe na tenderski postupak, te da čekaju kraj jula kako bi dobili više informacija.

Đeljošaj je tada istakao da vjeruje da aerodromi Tivat i Podgorica već pružaju maksimum, i da sa ovim kapacitetima ne mogu da prime više letova. Naglasio je da je Tenderska komisija za razmatranje koncesije za aerodrome završila svoj dio posla i da su dokumentaciju poslali Ministarstvu saobraćaja.

„Ukoliko ne bude žalbi, očekujemo da u prvoj nedjelji, sljedećoj nakon 1. avgusta bude na Vladi odluka o tome. Ukoliko bude žalbi, taj postupak će se još odužiti. U pismima koje smo dobili od ponuđača, oni su ukazali da će biti žalbi. Naše informacije su da su sva tri ona zadnja ponuđača koja su ostala u finalu tražila uvid u dokumentaciju Ministarstva saobraćaja. To je njihovo pravo, čekamo 31. jul da vidimo kako će postupak da ide dalje. Što se tiče upita da li je bilo korupcije, to ja ne određujem, nadam se da će postupak... Mislim da postoji inicijativa MANS-a da se time pozabave“, kazao je on tada i dodao da će kao predsjednik Tenderske komisije drage volje dostaviti sve potrebe informacije, prenose Vijesti.