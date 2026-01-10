Američki predsjednik Donald Tramp reagovao je na dešavanja u Iranu porukom da Sjedinjene Američke Države pažljivo prate situaciju i da će reagovati ukoliko vlasti te zemlje nastave nasilno gušenje protesta.

Uprkos potpunoj blokadi interneta koja u Iranu traje duže od 24 sata i prijetećim SMS upozorenjima građanima da ne učestvuju u okupljanjima, večeras su na ulicama Teherana održani protesti, javlja BBC.

Britanski javni servis navodi da je došao do prvih snimaka iz iranske prijestonice od uvođenja internet blokade, na kojima se vide građani kako izlaze na ulice i skandiraju antivladine slogane. Prema svjedočenjima očevidaca, građani širom Irana dobijaju prijeteće poruke na mobilne telefone, koje im šalju Iranski korpus islamske revolucionarne garde i policija, uz upozorenja da ne prisustvuju protestima.

„Ako počnu da ubijaju demonstrante, udarićemo veoma snažno“, poručio je Tramp.

On je, nakon sastanka sa rukovodiocima američkih naftnih kompanija u Bijeloj kući, izjavio da je „Iran u velikoj nevolji“ i da su protesti izbili i u gradovima „za koje niko nije mislio da je to moguće prije samo nekoliko nedjelja“, prenosi Skaj njuz.

„Pažljivo pratimo situaciju. Ako počnu da ubijaju ljude kao što su to činili u prošlosti, mi ćemo se umiješati i udariti ih veoma snažno tamo gdje ih boli“, rekao je Tramp.

Američki predsjednik je naglasio da takva poruka ne podrazumijeva slanje kopnenih trupa u Iran.

„To ne znači čizme na terenu, već veoma snažan odgovor. Ne želimo da se to desi, ali ono što se trenutno dešava u Iranu je nevjerovatno. Vlast je veoma loše postupala prema ljudima i sada im se to vraća“, kazao je Tramp.