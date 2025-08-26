Državljanin Srbije L.M. (39), blizak jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi iz Crne Gore, ilegalno je ušao i boravio u našoj državi uprkos zabrani ulaska, saopštila je Uprava policije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

On je lociran u Herceg Novom i protjeran iz države, a policija napominje da je odranije poznat policiji kao izvršilac više teških krivičnih djela na teritoriji Srbije.

Policija je pretresla stan u vlasništvu V.V. koji je, kako se sumnja, L.M. koristio dok je nezakonito boravio u Crnoj Gori. Pretresom je pronađena manja količina marihuane, pa je V.V. uhapšen zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

"Službenici Regionalnog centra bezbjednosti 'Jug', Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi, su shodno ciljanim planskim aktivnostima, kroz međuagencijsku saradnju, vršeći pojačane kontrole operativno interesantnih, sa njima povezanih lica i lica koje se vode kao članovi organizovanih kriminalnih grupa, a u cilju sprečavanja vršenja krivičnih djela i prekršaja, te održavanja stabilnog stanja bezbjednosti, kontrolisali više lica na teritoriji opštine Herceg Novi. Izvršenom kontrolom na jednoj plaži u Herceg Novom policijski službenici zatekli su lice L.M. (39) državljanina Republike Srbije koji je doveden u službene prostorije, te je od njega prikupljeno obavještenje na zapisnik na okolnosti ulaska i boravka u Crnoj Gori, budući da su policijski službenici provjerama utvrdili da je za ovo lice aktivna zabrana ulaska stranca u Crnu Goru, te da je u našu državu ušao ilegalnim putem na području opštine Rožaje", piše u saopštenju.

Kazali su da je, u cilju održavanja stabilnog stanja bezbjednosti, kroz međuagencijsku saradnju, te preventivnog djelovanja u odnosu na organizovane kriminalne grupe i njihove nezakonite aktivnosti, za L.M. prethodno izrečena mjera zabrane ulaska stranca u našu državu, imajući u vidu da je isti blizak jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi sa teritorije Crne Gore.

"Od L.M. su ovom prilikom uz izdatu potvrdu oduzeti predmeti koji će koristiti u daljem postupku, dok je nakon pribavljene naredbe Osnovnog suda u Herceg Novom izvršen i pretres stana vlasništvo V.V, za koji se sumnja da je L.M. koristio dok je nezakonito boravio u Crnoj Gori. Pretresom je pronađena manja količina opojne droge marihuana te je V.V. lišen slobode zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga", piše u saopštenju.

Nakon konsultacija sa tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom, kao i Osnovnim državnim tužilaštvom u Rožajama, L.M. je prekršajno sankcionisan shodno Zakonu o strancima, nakon čega mu je donijeto rješenje o otkazu boravka, pa je u pratnji policije sproveden na granični prelaz sa matičnom državom.

"Ovaj slučaj još jednom potvrđuje odlučnost Uprave policije u sprovođenju zakona i očuvanju bezbjednosti. Aktivnosti usmjerene na sprečavanje i suzbijanje organizovanog kriminala službenici Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost nastaviće sinhronizovano i u kontinuitetu, u cilju zaštite građana i održavanja stabilnog stanja bezbjednosti u našoj državi", piše u saopštenju.