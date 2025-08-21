U toj saobraćajnoj nezgodi povrijeđena je jedna osoba.

Izvor: Ministarstvo Unutrašnjih poslova

Protiv Mladena Perovića, vozača ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića, formiran je predmet u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Baru, zbog izazivanja udesa na putu Podgorica – Bar, u blizini Virpazara sredinom juna, saopštio je za CdM rukovodilac barskog ODT-a Radovan Đurišić.

U toj saobraćajnoj nezgodi povrijeđena je jedna osoba.

“Nakon sprovedenog saobraćajno tehničkog vještačenja utvrđeno je da je predmetnu nezgodu uzrokovao vozač M.P. i protiv njega je formiran predmet zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz čl.339 Krivičnog zakonika”, precizirao je Đurišić.

Iz Uprave policije (UP) su nakon udesa saopštili da je na magistralnom putu Bar – Podgorica, u mjestu Virpazar, u nedjelju 15. juna, oko 20 i 30 časova, došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala tri vozila, među kojima i službeno vozilo Ministarstva unutrašnjih poslova u kojem se nalazio ministar Šaranović.

“Nakon nezgode su dva lica medicinski tretirana. Jedno lice je zadobilo lake povrede, a drugo lice – supruga ministra, koja je u poodmakloj trudnoći je stabilnog stanja nakon obavljenih ljekarskih pregleda”, naveli su tada iz policije.