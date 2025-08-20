Osnovno državno tužilaštvo u Baru (ODT) formiralo je predmet protiv Mladena Perovića, vozača ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića zbog izazivanja udesa kod Virpazara.

Izvor: MONDO/Mladen Stojovć

"U Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru formiran je predmet protiv M.P. vozača vozila u kojem je bio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i to zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 339 Krivičnog zakonika. Nakon sprovedenog izviđaja Osnovno državno tužilaštvo će donijeti odluku u ovom predmetu " rečeno je TV E iz barskog ODT-a.

Saobraćajka u kojoj je učestvovalo i vozilo u kojem je bio ministar Šaranović se desila 16. juna. Kako su mediji tada objavili, spekulisalo se da je Šaranovićev vozač preticao kolnu automobila kada je došlo do sudara sa vozilom koje se kretalo u suprotnom smjeru, prenosi Dan.

Iz policije su nakon nezgode saopštili da je na magistralnom putu Bar –Podgorica, u mjestu Virpazar, oko 20.30 sati došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala tri vozila, među kojima i jedno službeno vozilo Ministarstva unutrašnjih poslova, u kojem se nalazio ministar.

" Nakon nezgode su dva lica medicinski tretirana. Jedno lice je zadobilo lake povrede, a drugo lice - supruga ministra, koja je u poodmakloj trudnoći, stabilnog je stanja. Uprava policije će nakon uviđaja i utvrđivanja svih relevantnih činjenica vezano za predmetnu saobraćajnu nezgodu o tome obavijestiti javnost" saopšteno je tada iz policije.