"Vozilo marke 'Škoda' je nakon korištenja vraćeno na isti parking prostor, dok su ova lica sa vozilom marke 'ford' učestvovala u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Dromira, opština Podgorica", piše u odgovorima.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Mojkovčani A. Filipović i M. Stošić preksinoć su ukrali dva službena automobila Opštine Mojkovac, potom jedan vratili kada su se provozali, a drugi havarisali u udesu u Dromiri.

Prema zvaničnim informacijama oni su, prvobitno, sa parking prostora ispred zgrade Službe zaštite i spašavanja Mojkovac ukrali "škodu" koja je ustupljena na korištenje Turističkoj inspekciji Mojkovac, a kada su se provozali, vratili su taj službeni automobil i ukrali "Ford" koji je takođe ustupljen Službi zaštite i spašavanja.

Iz Uprave policije (UP) za Vijesti su kazali da im je juče, u jutarnjim časovima, koordinator Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje, prijavio da su u toku prethodne noći, njemu dva nepoznata lica, oduzela "škodu", a potom i "ford"...

Policija je utvrdila okolnosti događaja, a čeka se izjašnjenje tužioca.

"Preduzetim nizom mjera i radnji u cilju rasvjetljavanja ovoga događaja policijski službenici su došli do sumnje da su lica koja su neovlašćeno koristila pomenuta dva vozila A.F. i M.S., oba lica iz Mojkovca, koja nisu imala bilo kakvu dozvolu za korištenje ovih vozila, a i nisu zaposleni u gore navedenim službama", objasnili su iz UP.

Tokom uviđaja, navode, utvrđeno je i da je Filipović opštinskim automobilom upravljao u alkoholisanom stanju, zbog čega je i lišen slobode.