Vršilac dužnosti direktora Uprave policije Lazar Šćepanović saopštio je da se radi na otkrivanju svih povezanih osoba sa plantažom marihuane, koju je policija otkrila u Crmnici.

"Uprava policije radi na identifikaciji svih povezanih lica koja su dala doprinos u sprovođenju kriminalnih aktivnosti, preradi i kasnije planiranoj distribuciji", saopštio je Šćepanović na pres konferenciji UP.

On je naglasio da je u Crmnici pronađena najveća plantaže marihuane u Crnoj Gori, te da je policija akcijom "Trnovo", kako je naveo, zadala snažan udarac kriminalnim strukturama.

Šef UP je naveo da je riječ o zapljeni marihuane vrijednoj preko pet miliona eura.

Šćepanović je objasnio da je plantaža otkrivena na lokalitetu u dijelu Crmnice, te da je nepristupačan teren bio pogodno tlo za osobe, koje su učestvovala u ovom kriminalnom uzgajanju.

"Zasađeno je 13.000 i 100 komada sadnica, u pitanju je odabir pogodnog zemljišta, sistem za navodnjavanje i dopremanje vode, sistem za napajanje električnom energijom...", kazao je Šćepanović.

Direktor UP je naveo da bi marihuana uzgajana u Crmnici na ulici dostigla vrijednost i do 10 miliona eura.

On je pojasnio da su zasadi bili na osam parcela i to 15 različitih vlasnika.

Uprava policije je, kako je saopštio šef policije, za sedam i po mjeseci procesuirala 202 osobe zbog krijumčarenja narkotika.

"Ovom akcijom zadat je snažan udarac kriminalnim strukturama", naglasio je Šćepanović.

Prvi čovjek policije saopštio je da su imali odranije podatak da se u Crmnici uzgaja marihuana te da su ranoj fazi "detektovali kriminalni plan", koji ima i regionalni karakter.

Pomoćnik direktora UP za Sektor granične policije Dejan Bojić saopštio je da operacija "Trnovo" potvrda da granična policija daje dobre rezultate.

Šćepanovićev pomoćnik Sektora za borbu protiv kriminala Velimir Furtula naglasio je da je riječ o višemjesečnoj, sinhronizovanoj akciji UP i tužilaštva.

On je najavio da će policija nastaviti sa sličnim akcijama u borbi protiv kriminala.

Policija je nakon višemjesečnih izviđajnih i dokaznih radnji u okviru akcije "Trnovo" otkrila najveću plantažu marihuane u Crnoj Gori sa preko 13.000 sadnica.

Dvije osobe iz Bara i iz Zete, Zlatko Maraš i Dragan Perović uhapšeni su na plantaži, a sumnjiče se za nedozvoljenu proizvodnju, distribuciju i krijumčarenje opojnih droga.

"U koordinisanoj akciji Odsjeka za suzbijanje prekograničnog kriminala i korupcije, uz asistenciju regionalnih centara granične policije “Jug” i “Centar” i Odsjeka za borbu protiv droge, na teritoriji opštine Bar, u mjestu Trnovo otkriveno je osam parcela marihuane koje čine jednu cjelinu, sa oko 13.100 sadnica biljke Cannabis sativa, koje su se nalazile u punom stadijumu uzgoja. Plantaža je bila opremljena sistemima navodnjavanja, uzgoja i fizičkog i tehničkog obezbjeđenja, što ukazuje na visok nivo organizacije i opremljenosti izvršilaca koji su prilikom realizacije kriminalnih aktivnosti sprovodili i mjere kontra-nadzora", navode u saopštenju policije.