U saobraćajnoj nezgodi do koje je došlo u ranim jutarnjim satima u Kozaračkoj ulici u podgoričkom naselju Stari aerodrom lakše je povrijeđen maloljetni vozač

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iz Uprave policije su kazali da su oštećeni ograda kuće i saobraćajni znak. Uviđaj je završen.

Više mještana Kozaračke ulice već duže vrijeme apeluje na Glavni grad, kao i na Upravu policije, da obrate pažnju na nesavjesne vozače koji brzo voze tim dijelom grada, naročito tokom večernjih i ranih jutarnjih sati.

Oni su kazali "Vijestima" da već duže vrijeme prikupljaju potpise mještana kako bi se u tom dijelu grada postavio ležeći policajac. Tu inicijativu su, tvrde, podnijeli Glavnom gradu, koji im nije, kako su kazali, odgovorio na njihove molbe.

"Vijestima" je ranije rečeno da, nakon što je rekonstruisana ulica krajem maja ove godine, ležeći policajci nisu bili predviđeni projektom.

Iz Uprave policije su kazali da nisu zaprimali žalbe mještana povodom tog problema.