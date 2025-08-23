Povrijeđene su vozač (55) i dvije putnice stare 29 i 18 godina.

Izvor: TV Centar

Tri državljanke Austrije turskog porijekla povrijeđene su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na auto-putu Pirot–Niš.

Nesreća se dogodila kada je automobil marke "nissan" austrijskih registarskih oznaka udario u betonski nadvožnjak, a zatim sletio u jarak pored puta.

Povrijeđene su vozač (55) i dvije putnice stare 29 i 18 godina. Najstarija žena je nakon pregleda specijaliste urgentne medicine u UKC Niš zadržana radi daljeg praćenja.

Dvadesetdevetogodišnja putnica zadobila je povrede lica i nakon zbrinjavanja u reanimaciji prebačena je na Odeljenje maksilofacijalne hirurgije.

Najmlađa putnica (18) prošla je sa najtežim povredama – u niškom Kliničkom centru ljekari su morali da joj amputiraju ruku. Nakon hitne operacije, primljena je u jedinicu intenzivnog liječenja Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju.

Tokom uviđaja saobraćaj na ovoj deonici nije bio obustavljen, a o događaju je obaviješteno nadležno tužilaštvo. Za sada nema zvaničnih informacija o uzrocima nesreće.