Ukupno 76 ljudi je poginulo u nesreći u Avganistanu, kada se autobus zapalio posle sudara sa cistijernom i motorom. Među mrtvima je 17 djece.

Izvor: printscreen X

Najmanje 76 ljudi je poginulo, među kojima i 17 djece, u strašnoj saobraćajnoj nesreći kada su se sudarili putnički autobus, cistijerna i motocikl, piše britanski list "San".

Autobus se zapalio posle sudara sa manjim vozilima u provinciji Heratu Avganistanu, u utorak uveče.

"Sedamdeset i šest građana naše zemlje izgubilo je život u ovom incidentu, a troje je teško povrijeđeno", rekao je portparol provincijske vlade, Mohamad Jusuf Saedi.

BREAKING: At least 71 people died in Afghanistan’s Herat province when a bus carrying deported migrants crashed into a truck and a motorcycle.pic.twitter.com/HdQxk36CzC — World Source News 24/7 (@Worldsource24)August 19, 2025

Kamion prevozio gorivo

Policija u distriktu Guzara, nadomak grada Herata, saopštila je da je cistijerna prevozila gorivo, što je izazvalo katastrofalan požar.

Autobus prevozio izbjeglice vraćene iz Irana

Portparol provincijske vlade, Ahmadulah Mutaki, rekao je da je autobus prevozio izbjeglice koje su deportovane iz Irana.

A bus carrying deported migrants collided with a truck and a motorcycle in Afghanistan’s western Herat province on August 19, bursting into flames and killing at least 71 people, including 17 children, according to local authoritiespic.twitter.com/MZaag3pgF8 — TRT World (@trtworld)August 19, 2025

Saedi je pojasnio da su u pitanju Avganistanci koji su nedavno vraćeni iz Irana u glavni grad Kabul.

(Kurir.rs/The Sun/Prenio: V.M.)