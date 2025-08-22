Nesreća se dogodila juče poslepodne nedaleko od Rima, na lokalnom putu od Viterba do Korčijana.

Izvor: YouTube/Printscreen/CagliariEmergency 118

Beba stara svega 18 mjeseci ispala je iz vozila u pokretu, a nakon što je brat (5) otkopčao pojas i otvorio vrata automobila!

Tragedija se dogodila juče poslepodne nedaleko od Rima, na lokalnom putu od Viterba do Korčijana. Beba je helikopterom Hitne pomoći prebačena u dječju bolnicu u Rimu i ljekari se bore za njen život.

Prema navodima lokalnih medija, beba je bila u automobilu sa majkom i petogodišnjim bratom. Majka je rekla da je stariji sin otkopčao pojas na sjedištu u kojem je beba bila dok je ona vozila, a potom je otvorio zadnja vrata automobila i beba je ispala napolje!

Majka je odmah zakočila, zgrabila bebu i sa krvavim djetetom u naručju odjurila u bolnicu Santa Rosa, gdje su joj konstatovane teške tjelesne povrede. Ubrzo su stigli ljekari iz Rima, koji su bebu vazdušnim putem prebacili u bolnicu Gemeli.

Policija je odjurila u bolnicu i ispitala majku, a vjeruje se da je ispričala istinu i da je beba povrijeđena nesrećnim spletom okolnosti. Dječak (5) je ostao u vozilu i nema povrede.

Vidno potresena majka je inspektorima rekla da nije vidjela trenutak kada je stariji sin odvezao pojas na dječijem sjedištu i da je shvatila šta se dogodilo tek kada je uočila da su otvorena zadnja vrata automobila.

Nije ni stigla da ukoči, a u retrovizoru je vidjela kako njena beba ispada iz vozila koje je i dalje bilo u pokretu.

Beba je, vjeruje se, pala pravo na glavu. Dijete je dovela u bolnicu bez svijesti. Ljekari ne žele da daju nikakve prognoze.

(Telegraf/MONDO)