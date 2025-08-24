Državljanin Bosne i Hercegovine Ž.R. (27) iz Trebinja, osumnjičen je da je vozio bez tablica i vozačke i saobraćajne dozvole, i prešao granicu van prelaza, objavila je Uprava policije na mreži X.

“Sprovodeći planske aktivnosti na suzbijanju svih oblika prekograničnog kriminala i nezakonitih prelazaka državne granice, službenici granične policije u Plužinama su na putnom pravcu Plužine-Gacko, na oko dva km od granične linije, kontrolisali Ž.R.(27) iz Trebinja, državljanina Bosne i Hercegovine”, napisali su.

Ž.R. je, kako su pojasnili, uravljao ATV vozilom marke CFORCE 850 XC, bez registarskih oznaka, krećući se iz pravca Crne Gore prema BiH, a prilikom kontrole nije posjedovao lična dokumenta kao ni važeće isprave vozila.

“Nakon utvrđenog identiteta u službenim prostorijama granična policija je Ž.R. izdala prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja zbog vožnje bez vozačke i saobraćajne dozvole, kao i bez registarskih oznaka i Zakona o graničnoj kontroli za prelazak državne granice van graničnog prelaza”, dodali su.

Kako su zaključili, ATV vozilo je privremeno oduzeto radi daljih provjera.