Policija je u Budvi, po nalogu tužioca iz Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, uhapsila je Nenada Parezanovića (39) i Nikolu Marovića (63) zbog više krivičnih djela, uključujući nanošenje lakih tjelesnih povreda i ugrožavanje sigurnosti

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako je saopšteno iz Uprave policije, događaj se vezuje za 19. avgust, kada je kod svetionika na Jazu došlo do tuče u kojoj su povrijeđene dvije žene, Branka Marović (61) i Kristina Marović (33). One su zadobile povrede po tijelu i glavi, nakon čega su transportovane u Kliničko-bolnički centar u Kotoru.

Istragom je utvrđeno da je nekoliko dana kasnije, 22. avgusta, u privatnom ograđenom prostoru iza kuće Nikole Marovića došlo do novog verbalnog i fizičkog sukoba između njega i Parezanovića.

“Oba lica su tom prilikom zadobila lake tjelesne povrede. Nakon sprovedene kriminalističke obrade i uzimanja izjava svjedoka i aktera sukoba, tužilac je naložio hapšenje. N.P. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo laka tjelesna povreda na štetu N.M, dok se N.M. tereti za laku tjelesnu povredu i ugrožavanje sigurnosti na štetu N.P”, kazali su iz policije.

Policija je, po nalogu suda, izvršila pretres kuće Nikole Marovića i pronašla startni pištolj marke Zoraki i 34 komada municije, bez potrebne dokumentacije. Oružje je oduzeto.

Uprava policije navodi da službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva u saradnji sa tužilaštvom nastavljaju rad na rasvjetljavanju svih okolnosti događaja.