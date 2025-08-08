Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva su u okviru aktivnosti, mjera i radnji na lociranju traženih osoba, a postupajući na osnovu informacija koje su dobijene međunarodnom operativnom policijskom saradnjom NCB Interpola Podgorica i NCB Interpola Sarajevo,

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

M.J. se potražuje shodno međunarodnoj potjernici koju je za njim raspisao NCB Interpol Sarajevo, a po naredbi Osnovnog suda u Doboju, radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od jedne godine, zbog izvršenog krivičnog djela prevara.

"Službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva su prethodno lišili slobode M.J. zbog sumnje da je u Budvi, na štetu vanbračne supruge, u stanu u kojem su boravili, počinio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici. Službenici OB Budva su, vršeći provjere putem međunarodne policijske saradnje prilikom postupanja u ovom predmetu u kojem je vanbračna supruga prijavila M.J. zbog nasilja, došli do podatka da je za M.J. raspisana Interpolova potjernica od strane NCB Interpol Sarajevo zbog KD prevara " saopštila je policija.

Imenovani je registrovan kao osoba koja je i u ranijem periodu, tokom 2024. godine, već činila krivična djela, i to krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici i krivično djelo falsifikovanje isprave.

On je danas priveden sudiji za istrage Višeg suda u Podgorici, radi određivanja ekstradicionog pritvora, prenosi CdM.