Kotorsko tužilaštvo i dalje, kako tvrde, utvrđuje ko je iz psihijatrijske ustanove “Dobrota” odgovoran za to što se dvostruki ubica Uroš Jegdić povremeno slobodno šetao državom.

To su “Vijestima” juče odgovorili iz Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Kotoru objašnjavajući da je predmet u fazi izviđaja.

Jegdić je prije dva dana prebačen iz Specijalne bolnice za psihijatriju “Dobrota” u Zatvor za duge kazne u Spužu.

Dvostrukom ubici, koji je iz psihijatrijske ustanove zbog, “propusta”, puštan na slobodu, prekinuta je mjera obaveznog liječenja, a 19. avgusta podgorički Viši sud naložio je da ostatak kazne provede u zatvoru, kako prenose "Vijesti".

Uprkos tome, tužilaštvo u Kotoru još nije utvrdilo ko mu je od ljekara “prepisivao” šetnju.

“U vezi s Vašim pitanjima, obavještavamo Vas da je povodom predmetnog događaja u Osnovnom državnom tužilaštvu formiran predmet radi ocjene da li u radnjama nekog od zaposlenih u Specijalnoj bolnici za psihijatriju Dobrota ima elemenata krivičnog djela za koje se goni po služenoj dužnosti, a koji predmet se nalazi u fazi izviđaja”, piše u odgovorima ODT Kotor.

5. maja 2017. godine u jutarnjim satima, polomivši prozorsko staklo, Uroš Jegdić ušao je u kuću Kalezića, u barskom naselju Šušanj, a potom u spavaću sobu Dušana i Bosiljke i pucao im u glavu. Zatim je pobjegao naoružan u šumu nekoliko kilometara dalje, gdje je pokušao da izvrši samoubistvo, ali policija ga je sustigla. Prilikom hapšenja imao je konopac oko vrata.

Jegdić je u Višem sudu u Podgorici 5. novembra 2018. godine osuđen na 20 godina zbog ubistva komšija, bračnog para Dušana (64) i Bosiljke Kalezić (52). Ubio ih je na spavanju, u barskom naselju Šušanj...

Nakon zločina saopšteno je da je optuženi djelovao u “stanju bitno smanjene uračunljivosti”, kako prenose "Vijesti".

Uz zatvorsku kaznu izrečena mu je mjera obaveznog liječenja, smješten je u Specijalnu bolnicu za psihijatriju “Dobrota”, odakle su, navodno greškom, počeli da ga puštaju na slobodne dane.

Da dvostruki ubica slobodno šeta otkriveno je kada je sin ubijenih Lazar Kalezić to prijavio nadležnima.

Iz Višeg suda u Podgorici ranije su objasnili da se to dogodilo jer su neki od ljekara u psihijatrijskoj ustanovi “Dobrota” navodno zaboravili da je riječ o osuđeniku, pa su mu odobravali slobodne dane, odnosno liječenje u kućnim uslovima.

To su nadležni kazali sinu ubijenih, nakon što je pitao kako je moguće da osuđenog na dvadeset godina robije nerijetko srijeće u gradu, kako prenose "Vijesti".

Nakon što su “Vijesti” 2. jula objavile tu informaciju, podgorički Viši sud formirao je predmet radi ispitivanja dalje opravdanosti trajanja mjere bezbjednosti - obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, dok je kotorsko tužilaštvo počelo da ispituje eventualnu odgovornost ljekara za Jegdićevo puštanje.

Ročište u tom predmetu održano je 7. jula i istog dana okončano, a tek 19. avgusta naloženo je da ga prebace u ćeliju spuškog zatvora.

“U vezi s Vašim pitanjem od 17. 8. 2025. godine, obavještavamo Vas da je rješenjem ovog suda Kv. br. 325/25 od 10. 7. 2025. godine, koje je postalo pravosnažno dana 11. 8. 2025. godine, obustavljeno dalje sprovođenje mjere bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u ZU Specijalna bolnica za psihijatriju - Dobrota, izrečene osuđenom Jegdić Urošu, zbog krivičnog djela teško ubistvo iz čl. 144 tač. 8 KZCG, presudom ovog suda Kv. br.112/17 od 5. 11. 2018. godine i određeno upućivanje osuđenog na izdržavanje preostalog dijela izrečene kazne zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Nadalje, dopisom od 19. 8. 2025. godine, naloženo je sprovođenje osuđenog Jegdić Uroša u Zatvor za duge kazne”, odgovorio je 19. avgusta “Vijestima” predsjednik Višeg suda u Podgorici, Zoran Radović.

Prije nego je liječenje u psihijatrijskoj klinici ukinuto, Jegdiću je mjera obaveznog liječenja produžavana od donošenja presude.

Posljednji put to je učinjeno 24. januara prošle godine, objasnili su ranije “Vijestima” iz Višeg suda u Podgorici.

Da taj dvostruki ubica više ne mora boraviti u “Dobroti”, indirektno su i najavili iz Ministarstva zdravlja, kojim rukovodi Vojsilav Šimun (PES), u dopisu porodici stradalih, poslatom 21. marta ove godine.

Resor kojim Šimun rukovodi tada je skanadlozni propust pravdao prenatrpanošću odjeljenja na kom su osuđeni pacijenti.

Iz tog vladinog resora porodici stradalih pisali su desetak dana nakon što su to učinili iz Višeg suda, takođe navodeći da im je rečeno da je u pitanju nenamjerni propust, do kog je došlo zbog “personalnih promjena na sudskom odjeljenju”...,kako prenose "Vijesti".