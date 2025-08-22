On je juče, nešto posle 17 časova, doveden iz Specijalne bolnice za psihijatriju “Dobrota” u ćeliju spuškog zatvora, u kojoj će provesti ostatak dvadesetogodišnje robije.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Uroš Jegdić, osuđeni za dvostruko ubistvo, juče je sproveden u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), navode Vijesti.

Dvostrukom ubici, koji je iz psihijatrijske ustanove zbog “propusta” puštan na slobodu, prije tri dana prekinuta je mjera obaveznog liječenja i naloženo da ostatak kazne provede u Zatvoru za duge kazne.

To je juče poslije podne nezvanično rečeno “Vijestima” iz UIKS-a.

Sagovornik lista pojasnio je da je dan ranije UIKS dobio dopis kojim su obaviješteni da je tom osuđenom licu ukinuta obavezna mjera liječenja, ali da se čekalo da isto rješenje stigne i kotorskoj klinici za psihijatriju.

Jegdić je u Višem sudu u Podgorici 5. novembra 2018. godine osuđen na 20 godina zbog ubistva komšija, bračnog para Dušana (64) i Bosiljke Kalezić (52). Ubio ih je na spavanju, u barskom naselju Šušanj.

Nakon zločina saopšteno je da je optuženi djelovao u “stanju bitno smanjene uračunljivosti”.

Uz zatvorsku kaznu izrečena mu je mjera obaveznog liječenja, smješten je u Specijalnu bolnicu za psihijatriju “Dobrota” odakle su, navodno greškom, počeli da ga puštaju na slobodne dane, prenose Vijesti.

Da dvostruki ubica slobodno šeta, otkriveno je početkom 2025. godine kada je, sin ubijenih, Lazar Kalezić to prijavio nadležnima.

Jegdiću je to omogućeno jer su neki od ljekara u “Dobroti” navodno zaboravili da je riječ o osuđeniku, pa su mu odobravali slobodne dane, odnosno liječenje u kućnim uslovima.

Nakon što su “Vijesti” 2. jula objavile tu informaciju, podgorički Viši sud formirao je predmet radi ispitivanja dalje opravdanosti trajanja mjere bezbjednosti - obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, dok je kotorsko tužilaštvo počelo da ispituje eventualnu odgovornost ljekara za Jegdićevo puštanje.

Ročište u tom predmetu održano je 7. jula i istog dana okončano, a tek 19. avgusta naloženo je da ga prebace u ćeliju spuškog zatvora.

“U vezi s Vašim pitanjem od 17. 8. 2025. godine, obavještavamo Vas da je rješenjem ovog suda Kv. br. 325/25 od 10. 7. 2025. godine, koje je postalo pravosnažno dana 11. 8. 2025. godine, obustavljeno dalje sprovođenje mjere bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u ZU Specijalna bolnica za psihijatriju - Dobrota, izrečene osuđenom Jegdić Urošu, zbog krivičnog djela teško ubistvo iz čl. 144 tač. 8 KZCG, presudom ovog suda Kv. br.112/17 od 5. 11. 2018. godine i određeno upućivanje osuđenog na izdržavanje preostalog dijela izrečene kazne zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Nadalje, dopisom od 19. 8. 2025. godine, naloženo je sprovođenje osuđenog Jegdić Uroša u Zatvor za duge kazne”, odgovorio je 19. avgusta “Vijestima” predsjednik Višeg suda u Podgorici, Zoran Radović.

Prije nego je liječenje u psihijatrijskoj klinici ukinuto, Jegdiću je mjera obaveznog liječenja produžavana od donošenja presude.

Posljednji put to je učinjeno 24. januara prošle godine, objasnili su ranije “Vijestima” iz Višeg suda u Podgorici.

Da taj dvostruki ubica više ne mora boraviti u “Dobroti”, indirektno su i najavili iz Ministarstva zdravlja, kojim rukovodi Vojsilav Šimun (PES), u dopisu porodici stradalih, poslatom 21. marta ove godine.

“U konačnom, doktor Aleksandar Mačić navodi da smatraju da je liječenje pomenutog pacijenta završeno i da su u odgovoru Višem sudu apelovali da se preinači postojeća mjera u mjeru liječenja u vanbolničkim uslovima, odnosno da se vrati u UIKS radi daljeg odsluženja kazne”, stoji između ostalog u tekstu tog ministarstva kojim su odgovorili kako je došlo do toga da Jegdić slobodno šeta, prenose Vijesti.

Resor kojim Šimun rukovodi tada je skanadlozni propust pravdao prenatrpanošću odjeljenja na kom su osuđeni pacijenti.

“U dostavljenom izjašnjenju, direktor Specijalne bolnice za psihijatriju “Dobrota” Kotor, dr Aleksandar Mačić obavijestio je Ministarstvo zdravlja da se radi o nenamjernom propustu, te da zbog personalnih promjena na sudskom odjeljenju doktor, koji sada vodi odjeljenje, nije bio svjestan da lice Jegdić Uroš ima istovremeno izrečenu kaznu zatvora i mjeru liječenja, s obzirom na to da boravi na odjeljenju već šest godina. Doktor je bio uvjeren da Jegdić ima samo mjeru liječenja, te da kao pacijent (mjere liječenja u zdravstvenoj ustanovi) ima pravo na izlazak van bolnice kada se za to steknu uslovi, odnosno kada u kontinuitetu bude dobro, što je i ovoga puta bio slučaj”, napisali su iz tog ministarstva, pišu Vijesti.

Dodali su i da ih je dr Mačić obavijestio da se zbog konstantnog pritiska od strane pravnog sistema takve greške dešavaju zbog velike preopterećenosti sudskog odjeljenja usljed hroničnog nedostatka mjesta.

Iz tog vladinog resora porodici stradalih pisali su desetak dana nakon što su to učinili iz Višeg suda, takođe navodeći da im je rečeno da je u pitanju nenamjerni propust, do kog je došlo zbog “personalnih promjena na sudskom odjeljenju”...

Sin stradalih Lazar Kalezić ranije je, u razgovoru za “Vijesti”, konstatovao da o “profesionalizmu” doktora u Dobroti govori i činjenica da su u izvještaju za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite našli da imaju pravo da pacijenta puštaju na adaptacione vikende u cilju poboljšanja zdravstvenog stanja i da po sopstvenom nahođenju mijenjaju pravosnažnu presudu Višeg suda.