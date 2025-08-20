Viši sud u Bijelom Polju odredio je pritvor V.P. iz Mojkovca zbog sumnje da je prijetio komšijama da će ih pobiti. Incidenti su se dogodili 10. i 11. avgusta ove godine, a oštećeni su slučaj prijavili policiji.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Prema navodima iz sudske odluke, oštećeni M.P. je tužiocu kazao da je 10. avgusta, dok je bio u dvorištu svoje kuće sa suprugom, osumnjičeni prošao putem noseći vile za stajsko đubrivo. Nakon što je skinuo žicu sa električne čobanice, došlo je do verbalnog sukoba, prenosi CdM.

„On je sa tim vilama krenuo prema meni i rekao: ‘Ti znaš dobro o čemu se radi, ti ćeš prvi biti koga ću smaknuti, a sledeći je tvoj brat od strica N.P.’. Odmah sam događaj prijavio policiji“, naveo je oštećeni u izjavi.

Dan kasnije, 11. avgusta, sukob je ponovo eskalirao. Kako je izjavio M.P, V.P. je ujutru došao pred njegovu kuću i tom prilikom izvadio nož iz futrole.

„Sa podignutom rukom i nožem u njoj zaprijetio je: ‘Svima ću ja vama presuditi’. Te prijetnje čuli su i moj brat N.P. i M.Lj. koji su sjedjeli na terasi. Moj brat je odmah pozvao policiju, a osumnjičeni je otišao“, kazao je oštećeni.

On je dodao da su ga zajedno pratili dok nije stigla policija, kako prenosi CdM.

„Sve vrijeme nam je ponavljao: ‘Sve ću vas pobiti, sve ću vas strpati u septičku jamu, sve će ovo biti zgarište, džaba vam što radite’. Kada su policajci stigli, naredili su mu da preda nož, što je i učinio. Nakon pregleda torbe, smješten je u službeni automobil i sproveden u pravcu Mojkovca”, rekao je M.P.

Osumnjičeni V.P. ostaće u pritvoru do daljnjeg, odlučio je Viši sud u Bijelom Polju.