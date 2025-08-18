U saopštenju se navodi da su službenici Regionalnog centra granične policije "Centar" na graničnom prelazu Božaj, na ulazu u Crnu Goru, kontrolisali kosovskog državljanina H.S. sa dozvolom za privremeni boravak i rad u Crnoj Gori.

Izvor: Uprava policije

Državljanin Kosova H.S. (23) uhapšen je jer je u Crnu Goru pokušao da uđe sa falsifikovanom vozačkom dozvolom, saopšteno je danas iz Uprave policije (UP).

U saopštenju se navodi da su službenici Regionalnog centra granične policije "Centar" na graničnom prelazu Božaj, na ulazu u Crnu Goru, kontrolisali kosovskog državljanina H.S. sa dozvolom za privremeni boravak i rad u Crnoj Gori.

"Pregledom vozačke dozvole koju je H.S. dao na uvid uočene su određene nepravilnosti koje ukazuju na to da se radi o falsifikatu dokumenta. Od H.S. je u službenim prostorijama prikupljeno obavještenje na zapisnik, kojom prilikom je saopštio da je predmetnu vozačku dozvolu kupio od jednog lica na Kosovu za iznos od 350 eura. Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji je nakon prikupljenog obavještenja od lica H.S, naložio da se isti liši slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo falsifikovanje isprave", ističe se u saopštenju.

Iz UP su kazali da će on danas, uz krivičnu prijavu biti sproveden državnom tužiocu na dalju nadležnost.