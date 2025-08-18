Muškarac napravio Molotovljev koktel i bacio ga na muzej.

Izvor: MONDO/Tamara Sekulović

Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu odredio je zadržavanje u trajanju do 48 sati G.M. (54) koji se sumnjiči da je jutros bacio Molotovljev koktel na Kuću cvijeća. G. M. (54) se sumnjiči za krivično djelo Izazivanje opšte opasnosti

"G. M. je određeno zadržavanje zbog krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti, a sve zbog postojanja sumnje da je u ranim jutarnjim časovima bacio zapaljivu materiju na Kuću cvijeća", saopšteno je iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Osumnjičeni će u zakonskom roku biti priveden na saslušanje u tužilaštvo. Srećom, niko nije povrijeđen, a napadača je uhvatilo obezbjeđenje.

"Sumnja se da je uhapšeni muškarac napravio Molotovljev koktel i bacio ga na muzej. Srećom brzo je reagovalo obezbjeđenje muzeja, koje je ugasilo vatru. Takođe, obezbjeđenje je uspjelo da uhvati napadača, a potom i da obavijesti policiju", objasnio je izvor upoznat sa slučajem. Kako je naveo, policija je ubrzo stigla i uhapsila napadača.

"Kada su ga uhvatili i pitali zašto je to uradio navodno je rekao da je došao da uništi "ustaško leglo", rekao je izvor za medije.

(Mondo)