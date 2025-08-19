Crnogorski organi su, kao i njihove kolege iz Hrvatske i Srbije, upoznati su sa hapšenjem svojih državljana kada je u vodama ostrva Martinik u Karipskom moru pronađeno 4,8 tona kokaina na brodu

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Prema saznanjima CdM-a, akcijom u Crnoj Gori, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, rukovodi Specijalno policijsko odjeljenje.

#NARCOPS Interception de 2 navires en haute-mer les 11 et 12/07 ⚓️

➡️ Saisie de près de 5 tonnes de produits stupéfiants

➡️ Plus de 22 tonnes de produits stupéfiants saisis cette année par les FAA

➡️ Contribution à la stabilité régionale et à la protection des populationspic.twitter.com/hVgzYrJyW1 — Forces armées aux Antilles (@FAA_Officiel)August 1, 2025

Pobjeda je objavila da su uhapšeni crnogorski državljani Predrag Marković, Aleksandar Tripović, Jovan Ilić, Vasko Samardžić, Marko Abramović.

Među uhapšenima je i Vedran Đoković, koji ima srpska i bosanska dokumenta, kako prenosi CdM.

Hrvatski MUP je za Jutarnji.hr saopštio da su francuska mornarica i carinska policija, djelujući u okviru francuske nacionalne agencije za borbu protiv droga – OFAST, na otvorenom moru u blizini Barbadosa zaustavile brod za prevoz cementa imena GALAXYR s kamerunskom zastavom.

“Na brodu je 12. jula 2025. godine, na Martiniku, pronađeno više od 4,8 tona kokaina, a uhapšena je posada od jedanaest članova – državljana Hrvatske (5), Crne Gore i Srbije. Kazneni postupak u vezi ove velike zapljene vode francuska pravosudna tijela na Martiniku. Hrvatska, crnogorska i srpska policija su, na osnovu zapljene i naloga nadležnih sudova, provele potrebne dokazne radnje protiv svojih državljana uhapšenih na brodu (pretrage stanova i slično)”, navodi hrvatski MUP.

Nedaleko od Martinika, ostrva u Karipskom moru koje pripada Francuskoj, u julu ove godine zaustavljen je brod „Galexyr“, tegljač specijalizovan za transport cementa. Policija je nekoliko dana pretraživala brod dug 76 metara i pronašla 4,8 tona kokaina skrivenog u 153 bala, saopštio je MUP u zvaničnom saopštenju.

U trenutku presrijetanja broda, na njemu je bilo 11 osoba, pretežno državljana Hrvatske i Crne Gore, kao i jedan državljanin Srbije, kako prenosi CdM.

Prema policiji, državljanin Srbije je pravi vlasnik kompanije „VTS-Maritime Counseling DOO“, koja se bavi angažovanjem pomoraca za strane brodove. On je priveden i nalazi se u pritvoru.

Policija navodi da postoji sumnja da je ova zapljena kokaina povezana sa nedavnim trostrukim ubistvom u Boliviji, kada su 13. avgusta likvidirani državljani Srbije, Sjeverne Makedonije i Hrvatske.

Akciju zaustavljanja broda koordinisala je agencija „MAOC-N“ (Maritime Analysis and Operation Center – Narcotics) i francuska mornarica, dok su u akciji učestvovale policijske i vojne agencije SAD i Velike Britanije – DEA, Joint Interagency Task Force South (JIATF-S) i National Crime Agency-UK (NCA), kako prenosi CdM.

Bolivijska policija pronašla je tijela ubijenih u jednoj kući u gradu Santa Cruz De La Sierra. Tijela su bila umotana u crne plastične kese i složena jedno preko drugog, a obdukcija je pokazala da su sva tri bila mučena, dok je jedno od njih pogođeno u glavu.

“Tijela su pripremljena za transport, što ukazuje na namjeru počinilaca da uklone dokaze“, izjavio je direktor policije Gustavo Astilla.

Istog dana policija je uhapsila četiri osobe osumnjičene za učešće u zločinu. Prema informacijama lokalnog tužilaštva, uhapšeni su dok su pokušavali da prikriju tragove i pripreme tijela za prevoz. Tokom ispitivanja osumnjičeni nisu negirali da poznaju žrtve i određeno im je zadržavanje od 180 dana, prenose bolivijski mediji.

Identiteti žrtava još nisu zvanično potvrđeni, ali su bolivijski mediji objavili fotografije pasoša pronađenih kod dvije žrtve, iz kojih proizilazi da su žrtve Dejance Lazarevski, državljanin Sjeverne Makedonije, i Miljan Đekić iz Srbije. Navodno su prethodno bili povezani sa kriminalnim strukturama na Balkanu i duže vrijeme su boravili u Boliviji zbog poslova vezanih za trgovinu drogom.

Paralelno sa ovom istragom, policija u Boliviji istražuje i povezanost ovog slučaja sa dva otmice koja su se dogodila prije ubistava, kako prenosi CdM.

“Formirali smo poseban tim od agenata Interpola, FELCC-a i Antidrog službe kako bismo istražili sve veze između ovih slučajeva“, rekao je bolivijski ministar unutrašnjih poslova Roberto Ríos.

Domaći mediji su objavili da je među nestalima i Hrvat Mark Skerbec, osumnjičen da je član ogranka Kavac klana u Sloveniji.

U izjavama policije tvrde da su osobe uhapšene tokom zapljene kokaina, kao i one koje su kasnije ubijene, članovi Balkanskog kartela.

“Balkanski kartel”, međutim, nije jedinstvena kriminalna organizacija, već predstavlja mrežu nekoliko kriminalnih grupa sa Balkana koje se bave ilegalnim švercom kokaina. Droga se prebacuje iz južnoameričkih zemalja u Evropu.

Jedan od lidera Balkanskog kartela bio je Zoran Jakšić, drugi čovjek poznate grupe Amerika. Nedavno je pronađen mrtav u zatvoru u Peruu gdje je služio kaznu za trgovinu drogom.

Još jedno poznato ime koje se pojavljuje kao vođa “Balkanskog kartela” je Radoje Zvicer, koji predvodi poznati crnogorski klan kavača.

U Srbiji su protiv ovog kartela podignute dvije optužnice.

Prema jednoj, grupa se tereti za šverc oko sedam tona kokaina od decembra 2019. do avgusta 2020. godine, a optužnica opisuje tri zapljene: u februaru 2020. godine, na brodu „Aresa“ pronađeno je 4,5 tona kokaina; u junu 1,2 tona kokaina u Belgiji, a u avgustu još 742 kilograma kokaina u Holandiji.

Druga optužnica odnosi se na šverc kokaina iz Ekvadora i Brazila u Evropu, u periodu od kraja oktobra 2019. do marta 2021. Dio droge je zaplijenjen u Hrvatskoj, u luci Ploče. Među optuženima u ovom postupku je direktor gradske saobraćajne kompanije u Novom Sadu, Mladen Papović.

Ključni dokazi protiv „Balkanskog kartela“ su poruke sa aplikacije „Sky“, koju su kriminalci širom svijeta koristili za sigurnu komunikaciju tokom različitih kriminalnih aktivnosti. Međutim, 2021. godine francuska policija je uspjela da probije „Sky“, i od tada su širom svijeta pokrenute brojne istrage zasnovane na podacima prikupljenim iz ove aplikacije.