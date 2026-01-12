Maskova neto vrijednost lansirana je iznad 600 milijardi dolara nakon prodaje akcije kompanije SpaceX.

Izvor: YouTube / TED

Ilon Mask je postao prva osoba na svijetu čija je neto vrijednost premašila 600 milijardi dolara, prema najnovijim procjenama časopisa Forbes.

Rast Maskovog bogatstva podstaknut je nedavnom prodajom akcija njegove svemirske kompanije SpaceX. Forbes je za procjenu koristio cijenu postignutu u tim transakcijama kako bi izračunao višu ukupnu vrijednost kompanije, što je zatim povećalo i procjenu Maskovog udjela.

Samo nekoliko sati ranije, Forbes je Maskovu neto vrijednost procjenjivao na oko 500 milijardi dolara.

Maskovo bogatstvo je prvenstveno vezano za njegove vlasničke udele u kompanijama Tesla i SpaceX.

Za razliku od Tesla-e, SpaceX je privatna kompanija, što znači da se cijena njenih akcija ne formira na berzi. U takvim slučajevima, procjene se zasnivaju na rundama finansiranja ili prodaji akcija zaposlenih i mogu značajno da odstupaju od konačne tržišne vrijednosti, piše Zimo.

Na osnovu cijene po kojoj su zaposleni mogli da prodaju svoje akcije, Forbes je procijenio ukupnu vrijednost SpaceX-a na 800 milijardi dolara, što je znatno više u odnosu na prethodnu procjenu od 400 milijardi dolara. S obzirom na to da Mask posjeduje oko 40 odsto SpaceX-a, revidirana procjena Forbes-a povećala je njegovu procijenjenu neto vrijednost na 677 milijardi dolara.