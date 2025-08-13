Sve gradske službe su na Gorici.

Deset maskiranih osoba pokušalo je danas oko 12 sati da podmetne požar na brdu Gorica u Podgorici.

To je "Vijestima" rekao vršilac dužnosti komandira Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Nikola Bojanović.

On je kazao da su sve gradske službe na Gorici.

"Počinioci će biti predati policiji i procesuirani. Jedan od njih je imao bijelu majicu preko glave sa kačketom. Bježao je, dok ga je jedan od zaposlenih jurio. Ipak, uspio je da pobjegne u šumu", rekao je Bojanović.

Park šuma Gorica i brdo Ljubović od juče su zatvoreni za posjetioce do daljenjeg, a ta odluka je donijeta nakon sastanka gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića, sa načelnikom CB Podgorica Goranom Jokićem.