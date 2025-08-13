Službenici Uprave policije su identifikovali maloljetno lice za koje postoji osnov sumnje da je izazvalo požar u mjestu Bezjovo u Kučima.

Operativnim angažovanjem službenika Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, prikupljene su informacije i saznanja koja upućuju na sumnju da je maloljetnik star 14 godina iz sela Bezjovo izazvao požar na imanju svojih roditelja, koji se kasnije proširio, prenio i zahvatio šire područje, saopštili su iz UP.

Od maloljetnog lica i njegovih roditelja su u prisustvu službenika Centra za socijalni rad prikupljena obavještenja, nakon čega je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji će se naknadno izjasniti o pravnoj kvalifikaciji izvršenog krivičnog djela.

Službenici Uprave policije u saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici nastavljaju mjere i radnje u odnosu na ovaj događaj o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.



Uprava policije još jednom apeluje na građane da pokažu maksimalnu odgovornost i oprez, i time sačuvaju svoje i živote sugrađana, imovinu i životnu sredinu, da kontrolišu maloljetnike i ukažu im na rizike i posljedice neodgovornog ponašanja.

Organi za sprovođenje zakona će, bez izuzetka, postupati promptno i represivno prema svim licima za koja se utvrdi da preduzimaju nedozvoljene zakonom zabranjene aktivnosti i opšteopasne radnje u ovako složenim vremenskim uslovima i ista procesuirati u skladu sa zakonom, dodali su iz policije.

"Pozivamo sve građane da pruže podršku nadležnim institucijama te da Upravi policije dostave informacije o svakom sumnjivom ponašanju lica ili aktivnostima koje mogu ukazivati na pokušaj izazivanja požara, kako prije, tako i nakon njegovog izbijanja", apelovali su.