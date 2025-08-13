Direktor Uprave policije Lazar Ščepanović formirao je krizne policijske štabove u svim crnogorskim opštinama.

Izvor: Vlada Crne Gore

Policijski službenici u svim opštinama nadgledaju teren i čuvaju kritične tačke, ali i dronovima kontrolišu više lokacija, rečeno je "Vijestima" nezvanično iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

"Sva operativa raspoređena je na teren kako bi se nadgledale i čuvale sve kritične tačke poput Gorice i Ljubovića u Podgorici, ali i sličnih kolacija u drugim opštinama", rečeno je "Vijestima".

Iz MUP-a su precizirali da se uskoro očekuju helikopteri iz Mađarske, Češke i Bosne i Hercegovine, ali i da će iz Italije najvjerovatnije ponovo stići kanader da pomognu u gašenju aktivnih požara.

"I Hrvatska će ponovo poslati vazduhoplov", rečeno je "Vijestima".

Precizirali su i da se očekuje da će u četvrtak doći 50 vatrogasaca iz Austrije, a da je MUP za njih već obezbijedio svu logističku podršku.

Vršilac dužnosti (v.d) komandira Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Nikola Bojanović tražio je od MUP-a da podignu dronove kako bi se locirale i identifikovale osobe koje podmeću požare na teritoriji Podgorice.