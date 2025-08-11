Službenici Sektora granične policije su juče na graničnom prelazu Božaj, na izlazu iz Crne Gore, kontrolisali a potom lišili slobode turskog državljanina E.S.(37).

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Za licem E.S. je raspisana međunarodna potjernica od strane NCB Interpola Ankara, po osnovu naredbe Glavnog javnog tužioca grada Aksaraya od 7.2.2024. godine, radi izdržavanja preostale kazne zatvora u trajanju od sedam godina i šest mjeseci, od ukupno 11 godina shodno presudi, zbog krivičnog djela nanošenje teških tjelesnih povreda sa smrtnim ishodom, počinjenog 2016. godine, saopštili su iz UP.



Lice će biti privedeno nadležnom sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici.