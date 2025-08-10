Nakon lišenja slobode, Z.S. i A.S. su sprovedeni sudiji za istragu koji im je odredio ekstradicioni pritvor

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar su, u nastavku aktivnosti usmjerenih na lociranje i hapšenje međunarodno traženih lica, na osnovu operativnih informacija dostavljenih od strane NCB Interpola Podgorica, sinoć lišili slobode kazahstanskog državljanina A.S. (34), koji se potražuje po crvenoj potjernici NCB Interpola

Astana.

A.S. je suprug kazahstanske državljanke Z.S., koja je ranije istog dana lišena slobode u Baru po crvenoj Interpolovoj potjernici. A.S. se potražuje na osnovu naredbe Istražnog suda u Astani, radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se vodi zbog sumnje da je izvršio ista krivična djela:

- nezakonito sticanje, skladištenje, transport radi prodaje, prenos ili

prodaja opojnih droga, prihotropnih supstanci, njihovih analoga;

- uobičajena upotreba opojnih droga, psihotropnih supstanci, njihovih

analoga;

- stvaranje i rukovođenje organizovanom grupom, kriminalnom

organizacijom kao i učešće u njima;

- davanje mita.

Nakon lišenja slobode, Z.S. i A.S. su sprovedeni sudiji za istragu koji im je odredio ekstradicioni pritvor. Slijedi dalja komunikacija između nadležnih organa Crne Gore i Republike Kazahstan u cilju njihovog izručenja.