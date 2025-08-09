Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu zaplijenili su 60 kilograma marihuane i uhapsili državljanina Crne Gore.

Potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu zaplijenili 60 kilograma marihuane i uhapsili državljanina Crne Gore, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu zaplijenili su 60 kilograma marihuane i uhapsili državljanina Crne Gore H. Š. (1970), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Novosadska kriminalistička policija pronašla je marihuanu u prtljažniku automobila osumnjičenog koji je zaustavljen u okolini Beograda, na auto-putu prema Nišu. H. Š. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Beogradu,” izjavio je Dačić.

