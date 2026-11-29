Dosadašnji gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković priznao je večeras poraz poslije šest mandata i čestitao Luki Mesecu na izbornoj pobjedi.

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Dugogodišnji gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković priznao je poraz u prvom obraćanju tokom izborne večeri i čestitao protivkandidatu Luki Mesecu na pobjedi.

Iako brojanje glasova još nije privedeno kraju, Janković je poslije šest mandata na čelu glavnog grada Slovenijeporučio da se njegova gradonačelnička karijera završava.

Građani Ljubljane su danas birali da li žele novog prvog čovjeka grada ili će povjerenje na još četiri godine dati Jankoviću, koji je tom najvećom slovenačkom gradskom opštinom upravljao još od 2006. godine, prenosi N1.si.

Nakon prebrojanih 80 odsto glasačkih listića, Luka Mesec vodi sa 51,43 odsto osvojenih glasova, dok Zoran Janković ima 48,57 odsto. U prvom izbornom krugu Mesec je imao nešto više od 29.300 glasova, a Janković preko 39.000.

Brglez: Bio je to izbor između dva stila vođenja

Podršku Luki Mesecu u izbornom štabu pružio je i nekadašnji predsjednik Državnog zbora i bivši evroposlanik Milan Brglez, kome je Mesec bio i mentor tokom izrade magistarskog rada.

"Za sada izgleda dobro, ali svi glasovi tek treba da budu prebrojani. Mora se razumjeti da ova pobjeda nije pobjeda za Ljevicu, već pobjeda drugačije perspektive na rukovodstvo Ljubljane. Bio je to izbor između dva stila vođenja, jednog malo demokratičnijeg, a drugog malo autoritativnijeg, da budem iskren. U svakom slučaju, biće potrebno mnogo političke vještine da se iskoristi ovaj rezultat i da se stvari na terenu počnu mijenjati", ocijenio je Brglez.

Vrečko: Ušli smo u borbu Davida protiv Golijata i pobedili

Koordinatorka Ljevice Asta Vrečko ocijenila je da je riječ o izvanrednom uspjehu, nakon što su prvi rezultati nagovijestili Mesecovu pobjedu u trci za gradonačelnika Ljubljane.

"Ljevica je ušla u borbu Davida protiv Golijata i Luka je pobijedio. On je pošten čovjek, čovjek principa i neko ko umije odlično da vodi i ko će biti odličan gradonačelnik, u to uopšte ne sumnjam", izjavila je ona, naglasivši da je Mesec za nju pobjednik bez obzira na konačan ishod.

Istakla je da Ljevica uvijek stoji uz one koji se kao slabiji bore protiv moćnijih, bez kapitala i uticajnih zaštitnika iz sjenke.

"Podržali su nas svi koji žele bolju Ljubljanu", poručila je ona, dodajući da je Mesec pokazao da je moguć drugačiji način djelovanja, a da su građani Ljubljane glasom za njega podržali promjene i novu politiku.

Mesec: Od sutra radimo za prijatniju Ljubljanu

Luka Mesec je zahvalio svima koji su mu ukazali povjerenje.

"Vidim da ću morati da ostanem na dvije čaše vina, jer danas su snovi dozvoljeni, a sutra je ponedjeljak", rekao je Mesec.

Poručio je i da će večeras paziti da se drugi dobro zabavljaju, dok će se "od sutra pa nadalje brinuti o tome da u Ljubljani bude što prijatnije".

(Mondo)