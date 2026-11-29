Birališta u kontinentalnom delu Španije zatvorena su večeras u 20 časova, dok se na Kanarskim ostrvima zbog vremenske razlike glasa još sat vremena.

Izvor: Alberto Ortega / Zuma Press / Profimedia

Po zatvaranju birališta objavljena je izlazna anketa agencije Sigma Dos za španski javni servis RTVE, prema kojoj bi konzervativna Narodna partija (PP) i desničarski Voks mogli da osvoje većinu u parlamentu.

Prema procjenama ankete, PP bi trebalo da dobije između 131 i 136 poslaničkih mjesta, dok se Voksu predviđa od 44 do 48 mandata. Njihov zajednički rezultat mogao bi da bude između 175 i 184 mjesta, što je dovoljno za apsolutnu većinu od 176 poslanika.

Socijalističkoj partiji aktuelnog premijera Pedra Sančeza anketa predviđa između 119 i 124 mandata. Prvi zvanični rezultati očekuju se od 21 čas, nakon zatvaranja birališta na Kanarskim ostrvima.

Glasanje u kontinentalnom dijelu Španije završeno je u 20 časova, dok su biračka mjesta na Kanarskim ostrvima ostala otvorena još sat vremena zbog vremenske razlike.

Predizbornu kampanju obilježile su i posljedice dvije teške željezničke nesreće na mreži brzih pruga, koje su ozbiljno uzdrmale podršku Sančezu. U oktobru, svega tri sedmice nakon raspisivanja izbora, u nesreći u provinciji Toledo život je izgubilo najmanje 68 osoba, dok je devet mjeseci ranije na istoj pruzi poginulo najmanje 40 ljudi.

Zbog druge nesreće ministar saobraćaja Oskar Puente podnio je ostavku ranije ovog mjeseca, dok su mašinovođe stupile u štrajk, zahtijevajući veća ulaganja u održavanje željezničke infrastrukture.

Mreža brzih pruga, duga oko 4.000 kilometara i druga najveća na svijetu, odmah iza kineske, nekada je bila jedan od projekata kojima se Sančez posebno ponosio. Međutim, problemi u njenom funkcionisanju sada predstavljaju ozbiljan politički teret za njegovu vladu.

Prema rezultatima anketa, 57 odsto građana smatra da je kvalitet željezničkih usluga pogoršan tokom Sančezovog mandata, dok gotovo 60 odsto ispitanika nema povjerenja u željeznički sistem.

Španija je u periodu od 2018. do 2022. godine za brze željeznice izdvajala oko 1,5 milijardi eura godišnje. Ipak, najveći dio sredstava usmjeren je na izgradnju novih dionica, dok je za održavanje i modernizaciju infrastrukture izdvojeno svega oko 16 odsto novca.

Stambena kriza podijelila kandidate

Osim bezbjednosti željezničkog saobraćaja, jedno od centralnih pitanja predizborne kampanje bila je i stambena kriza. Lider opozicione Narodne partije Alberto Nunjez Fejho tokom televizijske debate zalagao se za model deregulacije koji se primjenjuje u Madridu, dok je premijer Pedro Sančez podržavao mjere uvedene u Kataloniji, među kojima su ograničavanje visine zakupnina i zabrana kratkoročnog izdavanja stanova.

Španija se već godinama suočava sa nedostatkom stambenog prostora u odnosu na potražnju. Koliki je pritisak na tržištu nekretnina pokazuje podatak da u Kataloniji svaki oglašeni stan tokom prvih deset dana u prosjeku dobije 368 upita, dok u Madridu na jednu nekretninu dolaze 103 zainteresovana kupca.

Nezadovoljstvo građana zbog sve skupljih kirija i prinudnih iseljenja preraslo je u masovne proteste širom zemlje. Dodatno negodovanje izazvao je slučaj 87-godišnje žene koja je izbačena iz svog doma u Madridu.

Zbog višemjesečne blokade parlamenta, Madrid i Katalonija do sada su primjenjivali različite pristupe rješavanju stambenog pitanja. Rezultat izbora mogao bi da odredi koji će od ovih modela biti zastupljen u budućoj nacionalnoj politici.