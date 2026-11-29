Preminuo je Majk Lav, jedan od osnivača legendarnih Beach Boysa, u 85. godini. Uzrok smrti nije odmah poznat.

Izvor: Valerie Macon / AFP / Profimedia

Američki pjevač i jedan od osnivača legendarnog benda "Beach Boys", Majk Lav, preminuo je u 85. godini. Ovo je 29. novembra prenio Špigl , pozivajući se na američke medije.

Prema pisanju lista Špigl, američki mediji su jednoglasno izvijestili o smrti muzičara, pozivajući se na njegov menadžment. List naziva Bič Bojse legendarnim američkim bendom, čiji je Lav bio jedan od suosnivača.

Uzrok smrti nije odmah saopšten.

Lavovo zdravlje je poslednjih mjeseci bilo predmet zabrinutosti, iako je pjevač i tekstopisac nastavio da ide na turneje.

U junu je Lav na društvenim mrežama podijelio da se oporavlja od bronhitisa i kovida 19 koje je preležao jedno za drugim, navodeći da se osjeća "fizički sve snažnije svakog dana", ali da se istovremeno nosi sa emocionalnim teretom smrti svoje sestre, koja je preminula na prvu godišnjicu smrti njegovog rođaka i suosnivača Bič Bojsa, Brajana Vilsona.